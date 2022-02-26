炸田鼠用炮彈是爆裂物？律師舉鹽水蜂炮炮城反駁勝訴

陳姓男子2年多前將買來的爆竹煙火拆解後取出火藥，再以膠布綑綁3枚爆裂物，與友人受託向人催討25萬元債務，雙方發生爭執，他朝住處門口丟擲點燃1枚爆裂物被查獲，認他涉製作爆裂物起訴，陳男辯稱原本是用來炸田鼠，律師認為鹽水蜂炮所製作炮城屬合法煙火，陳男簡易合併炮竹，反遭求處7年以上製作爆裂物重罪並不公平，台南地院也認同，陳男獲判無罪。

陳男丟擲點燃1枚爆裂物後，警方據報後隔天循線查獲，並在他身上扣得剩餘的爆裂物2枚。他辯稱，原本是為炸田鼠的目的，將市場購買的煙火拆開後以膠帶捆綁起來，應該不是製造爆裂物。

律師主張，本案歷經兩次不起訴處分，依照鑑定報告的試爆過程，裝載扣案物的紙箱在試爆後，僅有些許黑色殘跡，並使底部膠帶斷裂，是否即屬「具殺傷力」，並非無疑。

律師也說，陳男僅將市售3個高空煙火，用黑色膠帶簡易纏繞，難認為已有變更原始爆竹煙火成分、結構或增加爆炸威力，否則如著名鹽水蜂炮所製作的炮城，屬於合法煙火，陳男以簡易合併砲竹方式，反而遭求處7年以上製作爆裂物重罪，並不公平。

台南地院合議庭認為，市售的高空煙火球本身即以煙火類火藥為其主要成分，原即具有一定爆發性及破壞力，然有別於一般以破壞及殺傷人員為目的的爆裂物構造，不會填充金屬、玻璃、石塊、彈珠、圖釘等硬物，僅填充具聲光效應的顆粒狀及米粒狀的煙花用途的煙火類火藥，並供一般慶典活動施放所用。

且正常的高空煙火球使用方式，是向高空點燃使用，點燃爆炸時，包覆的塑膠硬殼碎塊及爆炸產生震波及短暫高溫效應，對於近距離周遭人物，雖會造成某種程度損害，與所謂爆裂物並非等同。