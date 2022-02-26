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藝人許慧欣姨丈涉房產詐欺逃匿 二審將通緝

中央社 / 台北26日電

藝人許慧欣家族成員捲入房產詐欺風波，檢方依詐欺等罪起訴許慧欣的姨丈林子原、林子寬兄弟，一審判2人4年半、1年半。二審審日前宣判，諭知林子寬獲緩刑、林子原逃匿將通緝

二審台灣高等法院日前宣判，合議庭考量林子寬已與被害人達成和解等，依詐欺罪判林子寬1年6月徒刑，宣告緩刑3年，可上訴。曾自述在美經營公司、本案主嫌林子原，因逃匿將通緝，所涉本案部分未結案。

全案緣於，許慧欣父親許俊明擁有台北市士林區大東路一處房產，因與哥哥許俊雄等人有所有權移轉登記爭議，經協調同意委託仲介出售房產，許俊明願意贈與房產售價1/3給許俊雄，後來許俊雄將此權利以新台幣3500萬元簽約轉讓給同居人的胞弟林子原。

判決指出，林子原與哥哥林子寬明知只是取得許俊明日後出售本件房產價金的1/3，而非房產1/3的所有權，且許俊明於民國103年2月間跟某公司簽約以3億多元售出房產。

判決指出，林子原於103年間夥同林子寬，向蘇姓女子及劉姓男子詐稱，本件房產仲介公司上網以4億多元開價出售，遊說蘇姓女子及劉姓男子參與投資；蘇女、劉男誤認投資標的為房產1/3所有權，且有購入其餘2/3所有權的機會，日後若重建、開發將可獲得巨額利益，蘇女、劉男後來交付7200萬元。

蘇女及劉男後來察覺有異，向警方報案控告許俊明、許俊雄及林子原等人詐欺，全案曝光。

檢方偵辦後，許俊明、許俊雄獲不起訴，另依詐欺等罪起訴林子原及林子寬。

一審士林地方法院審理期間，林子原表示，絕無詐欺犯意，事後有退還劉男1000萬元。一審依詐欺罪、偽造文書罪判林子原4年6月徒刑，林子寬被依詐欺罪判刑1年6月。經上訴，二審由高院審理。

詐欺 通緝

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