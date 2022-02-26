為女病患裝假牙卻襲胸 原來他不是牙醫只是齒模師

陳姓齒模師並未取得牙醫師資格，擅自執行醫療業務，向女病患小麗（化名）收取裝置假牙費用4萬元，為小麗調整假牙時，詢問得否觸摸她的腹部、胸部，經被害人強烈拒絕後，強行觸腹摸胸，經小麗報警處理，一審以陳坦承犯行，以30萬與被害人達成和解，依違反醫師法、強制猥褻等罪將他判1年2月，緩刑3年，並罰向公庫支付2萬元，緩刑期間付保護管束。檢察官不服提上訴，二審認檢察官上訴無理由，予以駁回。

檢察官不服提起上訴，認為陳男假冒醫師名義，擅自執行醫療業務，使病患陷於錯誤而就診，以詐取不相當之醫療費用時，陳男的行為除違反醫師法外，自亦應負詐欺罪。

二審合議庭審酌，陳男固未取得中華民國牙醫師資格，卻違法執行牙醫師醫療業務，但並無事證證明陳男有施行詐術使被害人誤信為合格醫師。陳男為被害人裝置假牙在鑲牙所」，以被害人年齡知識程度，應知悉該處並非合格醫療院所，並無誤認陳男是合格醫師之虞，檢察官上訴無理由，予以駁回。

判決書指出，陳男僅有齒模製造技術員資格，未取得中華民國牙醫師資格，不得從事牙醫師醫療業務，先後於2020年11月18日、11月30日及2021年年2月5日，在台中市鑲牙所，擅自為小麗製作假牙印模及裝置假牙治療行為，而擅自執行醫療業務，並向她收取裝置假牙費用共4萬元。

至2021年2月5日，陳男利用小麗因假牙脫落而返鑲牙所，再次委請他為她調整假牙，藉故掀開她的上衣致露出腹部，多次詢問得否觸摸她的腹部，經她明確拒絕，陳仍違反她的意願，觸摸她的腹部。

被害人小麗以手撥開他後，陳置之不理，再次詢問可否撫摸她的胸部，經小麗再次以揮手及言語強烈拒絕，陳猶強行以右手拉開她的衣領，伸入她的領口內，撫摸她的左側胸部，經被害人報警處理，陳男坦承犯行。