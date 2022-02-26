中科院「艦載雷達」被拖延 代理商買不到開關判賠百萬

國家中山科學研究院採購艦載雷達的「射頻高功率開關」，台灣1間代理商得標卻遲延533天仍無法交貨，被中科院提告求償違約金363萬元，該公司無奈稱國防武器完全是「賣方市場」，因美國原廠遲延他們才無能為力。法院計算後，判該公司應給付中科院112萬多元，可上訴。

中科院主張，和該公司2016年2月15日簽立「射頻高功率開發」採購契約，第一批貨履約日是2017年5月15日、總價1251萬元，第二批履約期限則是第一批驗收合格、公司接獲通知隔天的360天內、總價為1498萬元。

中科院說，公司第一批貨延遲458天，經對方要求展延仍沒履約，共延遲交貨超過533天，最後不同意經公司二度要求展延，院方也發函於2019年1月16日送達通知解約，經計算後對公司提告求償懲罰性違約金一共362萬9999元。

公司抗辯稱，採購標案原本是中科院應國防部海軍司令部艦載雷達的「射頻高功率開關」需求，因涉及軍事用途，他們找的美國原廠需要美國批准才能輸出，與中科院契約也寫「須待輸出許可批准後才會開始起算履約期限」，而雖在2016年5月20日取得許可，但原廠遲無法完成測試。

公司表示，因原廠測試進度緩賣，他們擔心影響國防安全需求，才合意終止第二批契約，且交貨遲延實因原廠導致，而這批採購品屬國防科技，遲延風險不可歸責身為代理商的他們，一旦解約論罰除先前投入付之東流，高額違約金對他們是毀滅性打擊。

公司還說，若今天是國防部自己去向美國買武器，在國防武器完全是「賣方市場」情況下，美廠延遲交貨，無論國防部、海軍司令部或中科院，豈有可能對美廠論罰？

法院根據雙方往來文書，認定中科院實際上有考量公司採購困難，有多次同意展延期限，所以公司既無法在原約定日交貨，就應開始負責相關錯誤，不得事後再以美廠原因再將期限往後延，但也考量公司顯非惡意、故意遲延交貨，中科院也沒證明有受損害。