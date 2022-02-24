部長說人事 檢察論壇惆悵多：葉落是風吹或樹不挽留？

檢察人才出走與檢察「老將」陳瑞仁臨退感言，觸動檢察人事神經，法務部長蔡清祥昨天安撫民心一席話，第一線同仁惆悵多。今天的檢察官論壇，有人認為陳瑞仁堪任總長，有人問「樹葉的飄落，究竟是風的吹拂抑是樹的不挽留？」

蔡清祥昨天說，會研議檢察官助理的配置，還將強化書記官的能力，讓書記官更能實際擔任檢察官助理的角色，另提及檢察「三專生」、「二專生」的構想等，今天上午有檢察官上論壇抒發己見。

有「南部菜檢」留言說，當檢方書記官缺額越來越多，書記官的工作越來越重的情形下，檢察官憑什麼叫人家擔任助理的工作？部長講這種話在基層菜檢來看，不只畫大餅，更是徒增檢方書記官反彈，及檢察官與書記官間的摩擦。

化名「失望」發表「說好去當兵三年要回來傳承經驗的豪傑安在」主題，稱制度雖然改了三年，但高層思維依然沒改，永遠不變的思維就是在一審辦案就是沒有重用，要當司長、副司長、署長、分署長才是被擇優拔擢重用。

「失望」說，一堆三年期滿回任後改掉(調)行政職，佔缺在一審卻不當分母不分案，因為當兵三年優先分發，導致一審檢察官平調進不去，進來的又都想去當官，根本沒人在一審偵查傳承。

「失望」說，為什麼改革只針對三專生？為什麼萬年的二審、三審不用回來傳承更為寶貴的經驗？選擇離開並不都是因為貪圖金錢、權位，留下來的也並不都是不在乎金錢、權位，「樹葉的飄落，究竟是風的吹拂抑是樹的不挽留？」

「北部小檢」質疑書記官如何當助理，指再次驗證部裡都是脫離基層太久的人，不知道現在的基層有多慘，在上面不斷不斷加重檢察官負擔的同時，書記官的負擔也同樣在加重，檢察官忙，書記官怎麼可能閒？

作者「晚」發表「致敬陳瑞仁老師」的文章說，陳的同期同學吳燦，現在是最高法院院長，前不久才票選檢察總長，檢察系統可不可能出現檢察總長陳瑞仁？。

「晚」說，很多檢察官枉稱「司法官」，可是卻輕司法職務而重行政事務，而那些掌管行政事務的人，卻是在決定執行司法職務者的工作資源、工作量，甚至升遷；很不喜歡用「升遷」這兩個字，因為以司法官自詡者，不應該有升遷的觀念…那些上位者不做司法工作…還要對本該獨立執行司法職務者指指點點，奉命起訴、奉命不上訴的事情，永遠都沒少過。