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「找不到屍體」23年前鐵工廠少東被撕票判無罪 與逆孫殺阿嬤如出一轍
台中市民阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦，一審法官今天以罪證不足判阮無罪。本案與23年前豐原區某鐵工廠王姓少東慘遭綁票撕票如出一轍，兩案皆因「生要見人，死要見屍」找不到死者遺體，雖兩案被告都測謊未過，但在找不到遺體情況下，缺乏直接證據，因而法官判被告無罪。
檢警偵辦阮哲夫殺害阿嬤郭婦，搜索阮的住處，查扣4顆牙齒、及阮男阿嬤的假牙，假牙放在阿公的骨灰罐內，以及在天花板找到阿嬤的存摺，而扣案的4顆牙齒，已被不明藥液泡過，無法採到DNA，無法證實是阿嬤郭婦的牙齒，在缺乏直接證據下，一審法官判阮哲夫無罪。
本案與23年前（即1999年）豐原區鐵工廠王姓少東慘被撕票案如出一轍，當時林姓被告等4人皆自白，測謊未過，甚至還跪下向被害人家屬道歉，檢察官具體求處死刑，但一、二、三審法官法以屍體未尋獲屍體及被告自白不一等理由，認為無積極證據證明犯行，判決林姓被告等4人無罪定讞。
起訴檢察官指出，林姓被告等人落網後，自白犯案，在豐原警分局向 被害人家屬下跪，懇請原諒，並帶領員警到台中市太平區長龍路頭 坑山區找尋屍體，並提供被告間的通聯紀錄，且尚有曾姓證人指稱其中黃姓曾說殺人，並將屍體丟到山谷。未找到被害人的屍體，是因棄屍地點受九二一地震地形地貌變化所致。
不過，承審法官對於檢警指出被害人王助源被棄屍地點，經九二一大地震後地質變動，難以挖掘尋覓被害人屍體，法官認為被告雖有自白，但仍未依自白而找到屍體，則被告的自白，即未能證明與事實相符，而有瑕庛，因屍體迄今未能尋獲而無補強證據，即屬不能證明犯罪。
法官對於被告林秋貴等人所使用電話聯絡，認為通聯紀錄僅能證明有打電話，卻不能證明犯罪事實；此外，法官也認為林男、黃男的自白殺人、棄屍過程不吻合，均無法獲得其他補強證據，因而判決4名被告無罪。
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