國安特勤私菸案獲緩起訴 3人提國賠遭打臉

國安特勤利用總統蔡英文出訪專機團購私菸，其中陳朝福、過聖傑、蔡政寧獲緩起訴後，認為國家安全局怠惰未召開回任審查會，直接發函建請國防部調職，導致3人薪資退休俸損害1941萬餘元，提告國安局應各國賠250萬元。士林地方法院認為，國安局雖怠於執行審查會侵害救濟權，但3人犯案情節更為嚴重，經救濟仍無法擔任原特勤職務，原告之訴駁回。

陳原任職在國安局特勤指揮中心機動四組編審，過任職總統府侍衛官，蔡則是國安局特勤士，3人在2019年7月22日利用總統出訪專機機會，購買超過合法攜帶入境的免稅菸品，經台北地檢署偵查後獲緩起訴。

陳、過、蔡等3人主張，國安局違背「特勤人員職務輪調及回任辦法」程序，在2019年8月7日函國防部，推薦3人返回國防部任職，隔天國防部即調動陳至陸軍第六軍團指揮部作戰科聯合作戰參謀官、蔡調往陸軍第三地區支援指揮部部本部暨支援隊綜合科作戰士，過則是調往國防部憲兵指揮部情報組特種情報參謀官。

陳等三人主張，國安局故意違反回任辦法第8條規定，且怠於召開回任審查會，侵害他們享有的救濟權，原有的特勤身分，變更為非特勤身分，各項權益、薪資及退休俸損害，調職後薪資差額和退休俸差額，陳為968萬餘元、過504萬餘元、蔡1347萬餘元，共計1941萬9272元。國安局故意不法侵害及怠於執行職務之行為，應各賠償3人250萬元。

國安局主張，陳等3人是軍職人員，國防部依照任職條例發佈人事令調職，未改變公務員身分，特勤條例、回任辦法的制定目的是用來確保安全維護對象安全，非保障特勤人員身分。軍職調職權責機關是國防部，回任辦法權責單位為特勤中心，3人涉及利用總統專機超購未稅菸品案，經台北地檢署會同海關查獲，所涉情節較回任辦法第7條「強制回任」更為嚴重，損及國家形象、國際聲譽，不適任特勤職務。

國安局指出，3人不服調動，可依公務人員保障法提起行政訴訟，國安局無故意或過失侵害3人任何權利，也無怠於執行職務，3人受有的損害與國安局行為不具因果關係，請求無理由。

法院指出，陳等3人提出的求償金額屬於私文書，為從推定真正，不得引為證據。特勤條例具有特別法性質，應優先於其他法律而適用。「回任」指特勤人員自特勤編組中解編，並歸建隸屬機關擔任非特勤人員，陳等3人適用回任辦法。

判決指出，陳等3人為了一己私利，罔顧憲法第19條人民應有納稅義務，利用職務機會逃漏稅捐，觸犯稅捐稽徵法，也違反特情條例第4條，守法觀念薄弱，此情節重於回任辦法「強制回任」事由，顯然不適任特勤人員。

法院指出，即使國安局依照回任辦法程序辦理、3人可提出申訴救濟，但３人違反刑事法律情形「更為嚴重」不論回任審查會所提的審查建議結果為何，國安局仍須依任職條例規定，發函建議國防部予以調職。