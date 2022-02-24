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向心無罪限境不解禁 法官：檢察官上訴前再「忍」3個月　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

圖為向心、龔青夫婦去年出庭。記者王聖藜攝影／報系資料照
圖為向心、龔青夫婦去年出庭。記者王聖藜攝影／報系資料照

捲入澳洲「王立強共諜事件」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控來台置產洗錢，今天一審都獲判無罪；台北地方法院判決說，向心沒有掩飾詐騙所得，也沒有隱匿犯罪所得的本質、來源、去向、所在，不構成洗錢罪。

合議庭指出，向心、龔青無罪，依刑事訴訟法應視為撤銷限制出境、出海，不過，法院考量2人是香港地區人民，案件尚未確定、仍於上訴期內，自2022年2月24日起限制出境、出海3月。

依台北地檢署起訴資料，向心2015年與孫天群所經營的「幸福新世界」公司簽署合作協議，招攬大陸黃山地區房產投資訊息以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，由向心的「財富風暴電商」網站銷售。

向心明知大陸國太集團從事非法詐騙行為，卻配合國太將非法所得購買自己所經營的香港中國創新、中國趨勢公司股份，為國太創設不法所得移至香港的外觀，再將款項匯至國內購置不動產，避免資金遭大陸或香港查扣。

檢方指控，向心、龔青製造金流斷點，保留未來與國太履行合作的可能，以利資金回流國太，將股款洗白後取回，犯洗錢罪。

不過，合議庭認為，向心並無預見「幸福新世界」招攬投資黃山地區房產的銷售內容可能涉及非法，也無預見國太的業務為非法詐騙行為，更不知道國太購股的資金為犯罪所得。

判決說，向心售出中國趨勢、中國創新的股權，價格確為交易當時的市價，並無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣買不動產，也不是要避免遭查扣及製造斷點。

合議庭審理認為，向心並無意圖掩飾或隱匿國太集團的犯罪所得，或為逃避刑事追訴移轉以及變更犯罪所得，行為與洗錢罪構成要件不同，難論以洗錢犯罪，檢察官舉證不能證明向心、龔青犯罪，判2人無罪。

洗錢 香港 詐騙

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