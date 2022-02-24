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向心夫婦洗錢案判無罪 北檢將研議是否上訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

捲入澳洲「王立強共諜事件」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被檢察官追究他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台洗錢，依洗錢罪起訴他們，台北地方法院審理，今判向心夫婦都無罪。台北地檢署表示，將研議是否提起上訴。

檢方指控，向心夫婦斥資購買台北市信義區「冠德遠見」14樓、10樓的3戶豪宅，經清查金流發現，錢由中國大陸國太集團將港幣2億300元匯入向心夫婦的帳戶，國太在大陸犯罪，因此，向心夫婦的購屋資金是贓款。

向心夫婦否認涉及洗錢犯罪。向心說，在台灣購買房產的資金，不是犯罪所得，沒有掩飾、隱匿金錢來源，檢察官卻認為他來台就是為諜報、為了洗錢，他不是台灣的敵人，卻「被演員」2年多。

龔青說，她和向心都是有守法潔癖的人，但他們先「被共諜」再「被洗錢」，是沒有選擇的「被演員」，她還表示，盼鬧劇盡早結束，不要讓台灣的司法踐踏了民權。

向心夫婦 洗錢 檢察官

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