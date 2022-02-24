我既非共諜也不洗錢 向心：錯誤起訴遭823天限制出境

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被檢察官依國安法查辦扮「共諜」，檢方後轉依洗錢罪偵處、起訴他們去接受審判，繼共諜案不起訴後，夫婦二人洗錢罪一審也獲判無罪。

向心今天透過律師發聲明指出，因檢察官的錯誤的起訴，他們至今已經長達823天限制出境，希望檢方對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。

向心夫婦的律師共同聲明說，首先感謝法院做出正確的認定，這個洗錢案，向心夫婦未聲請調查任何證人，且3位法官僅開庭1次，就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確的。

聲明說，因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍然處於遭限制出境的狀態，至今已經長達823天，不能回家、不能工作。對於一個外國人而言，入境後因案限制出境就難以合法居留的身分在台生活、就醫，這對人權影響非常重大，凸顯我國法制還有改善的空間。

聲明說，向心夫妻偵查中違反國安法的共諜案，與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前也將共諜案作成不起訴處分。

律師的共同聲明說，辯護人認為，司法的功能就是要正確，不正確的起訴，對於人民、國家及被告，都是極大傷害。辯護人衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。