快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我既非共諜也不洗錢 向心：錯誤起訴遭823天限制出境

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被檢察官依國安法查辦扮「共諜」，檢方後轉依洗錢罪偵處、起訴他們去接受審判，繼共諜案不起訴後，夫婦二人洗錢罪一審也獲判無罪。

向心今天透過律師發聲明指出，因檢察官的錯誤的起訴，他們至今已經長達823天限制出境，希望檢方對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。

向心夫婦的律師共同聲明說，首先感謝法院做出正確的認定，這個洗錢案，向心夫婦未聲請調查任何證人，且3位法官僅開庭1次，就做出無罪決定，因為不論是從事實、證據、論理結構及法律適用，檢察官的起訴都是錯誤而不正確的。

聲明說，因為錯誤的起訴，使得向心夫婦目前仍然處於遭限制出境的狀態，至今已經長達823天，不能回家、不能工作。對於一個外國人而言，入境後因案限制出境就難以合法居留的身分在台生活、就醫，這對人權影響非常重大，凸顯我國法制還有改善的空間。

聲明說，向心夫妻偵查中違反國安法的共諜案，與這個洗錢案一樣，都是沒有任何犯罪事實的存在，檢察官先前也將共諜案作成不起訴處分。

律師的共同聲明說，辯護人認為，司法的功能就是要正確，不正確的起訴，對於人民、國家及被告，都是極大傷害。辯護人衷心期待檢察官尊重事實，對於無罪判決不要上訴，早日將洗錢案及共諜案落幕，讓向心夫妻能夠回家。

洗錢 檢察官

延伸閱讀

共諜沒查到「轉而」查洗錢 向心夫婦洗錢也無罪

影／北部最大賽鴿分會涉簽賭 一年疑洗錢20億警全逮

網購退款軍人中計成洗錢幫凶 法官以一事實判無罪

8年了...「夜店殺警案」仍要問是否限制出境 1人親現身法官好奇

相關新聞

華山分屍案凶嫌免死 死者父：人命當兒戲

射箭教練陳伯謙被控四年前在華山草原性侵殺害高姓女學員，勒斃後分屍棄置荒野，一審判死刑，二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高...

「生要見人，死要見屍」 逆孫阮哲夫被控殺阿嬤判無罪

台中市民阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦，盜領存款及解約金442萬，阮否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤失蹤，不知下落，但阮經測謊未過，且檢警...

台科大教授假發票詐研究費 黃兆龍150萬交保

台科大營建工程系教授黃兆龍，被控受科技部委託辦理研究計畫，再以上百張虛假發票向學校核銷款項，不法所得上百萬元；調查局24...

向心無罪限境不解禁!法官：檢察官上訴前再「忍」3個月　

捲入澳洲「王立強共諜事件」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦被控來台置產洗錢，今天一審都獲判無罪；台北地方法院判決說，...

向心夫婦洗錢案判無罪 北檢將研議是否上訴

捲入澳洲「王立強共諜事件」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被檢察官追究他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台洗錢，依洗錢罪...

監委指遲延修法影響跨國同志伴侶權 司法院澄清

監察委員指司法院2017年5月24日公布釋字第748號解釋，肯認同性伴侶享有與異性同樣的婚姻自由權利，但遲至去年1月22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。