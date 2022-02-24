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監委指遲延修法影響跨國同志伴侶權 司法院澄清
監察委員指司法院2017年5月24日公布釋字第748號解釋，肯認同性伴侶享有與異性同樣的婚姻自由權利，但遲至去年1月22日才提出「涉外民事法律適用法」第46條修正草案，至少影響3、4百對同志伴侶權益。司法院澄清，涉民法非規範實體婚姻的法律，需待「司法院釋字第748號解釋施行法」2019年5月24日立法院三讀通過，司法院才能開始修正。
司法院表示釋字第748號解釋，是就民法親屬編婚姻章有關同性無法締結婚姻的規定宣告違憲，要求有關機關於該解釋公布之日起2年內完成相關法律的修正或制定，而司法院主管的涉民法只能決定涉外民事事件的準據法，不是規範實體婚姻關係的法律。
涉民法涉及戶政、入出境管理等許多領域，司法院表示必須與相關機關進行研商，歷經1年多的研議，2021年1月22日院會已通過涉民法第46條修正草案，並未遲延修法。
立院通過同婚專法後，當時除了28個承認同婚的國家外，其他跨國同婚仍受限，司法院修正涉外民事法律適用法，未來我國國民與未承認同婚的國家國民締結的婚姻，亦可成立婚姻關係。修法後，我國雖讓跨國同婚得以保障，但這因牽涉國際私法，財產繼承在不承認同婚的國度恐有問題。法界人士舉例，若Ａ國不承認同婚，台灣人與Ａ國人結婚後，配偶在Ａ留有遺產，屆時我國人難以繼承；但如Ａ國籍配偶在承認同婚的Ｂ國留有遺產，因台灣和Ｂ國皆承認同婚，台灣配偶則可繼承。
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