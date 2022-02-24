共諜沒查到「轉而」查洗錢 向心夫婦洗錢也無罪

台北地檢署偵辦捲入「王立強共諜案」的向心（右）、龔青（左）夫婦，變調為辦洗錢；圖為向心夫婦去年出庭為己辯護畫面。記者王聖藜攝影／報系資料照

捲入澳洲「王立強共諜事件」的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，被依國安法查辦涉共諜，共諜案辦不成，檢察官追究他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台洗錢，依洗錢罪起訴他們，台北地方法院審理，今天判向心夫婦都無罪。可上訴。

檢方偵查時認為，向心、龔青藉買豪宅洗錢，偵查中先查扣以龔青名義置產的3戶豪宅，並聲請沒收犯罪所得，禁止犯罪所得可過戶、轉讓。

2年多前檢調啟動辦案時，依違反國安法發展組織罪認事與用法，再以犯罪嫌疑重大限制向心、龔青出境，及至向心夫婦「轉」為洗錢被告被起訴後，由於2人為港籍，由法官繼續限境，夫婦迄已限境達20多個月，訴訟仍未了。

檢調人員懷疑，向心夫婦的背景與大陸軍工企業有所關聯，設定他們來台當間諜；向心曾任職中國兵器工業集團旗下的北方工業公司，龔青則曾在中國國防科技信息中心任職。

檢方指控，向心夫婦斥資購買台北市信義區「冠德遠見」14樓、10樓的3戶豪宅，經清查金流發現，錢由中國大陸國太集團將港幣2億300元匯入向心夫婦的帳戶，國太在大陸犯罪，因此，向心夫婦的購屋資金是贓款。

向心夫婦否認涉及洗錢犯罪。向心說，在台灣購買房產的資金，不是犯罪所得，沒有掩飾、隱匿金錢來源，檢察官卻認為他來台就是為諜報、為了洗錢，他不是台灣的敵人，卻「被演員」2年多。

龔青說，她和向心都是有守法潔癖的人，但他們先「被共諜」再「被洗錢」，是沒有選擇的「被演員」，她還表示，盼鬧劇盡早結束，不要讓台灣的司法踐踏了民權。

事實上，2020年總統大選前爆發的「王立強共諜案」，發生在2019年11月，共諜案引發廣大政治與選舉效應；「王立強」在澳洲爆料是向心夫婦的共諜下線，檢調火速在向心夫婦離境前，在機場攔下他們，從此以後，向心夫婦「先共諜、後洗錢」，一直在台灣接受司法的偵查、審判。