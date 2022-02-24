疑殺嬤案外案／劉姓女大生失蹤15年 扣案牙齒被藥液泡無法採DNA

台中市民阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦奪財，法官今天以缺乏直接證據判阮無罪。檢警也懷疑阮與劉姓女友失蹤案有關，阮的妹妹證稱曾在哥哥的行李發現10多顆牙齒，而檢警在阮的住處查扣4顆牙齒，阮供稱是他的牙齒，檢察官將扣案牙齒送法醫研究所鑑定，卻發現這4顆牙齒被不明藥液泡過，無法採DNA。

檢警懷疑15年前劉姓女大生失蹤案，與阮哲夫有關。2007年6月間，劉女與阮男就讀南部知名大學四年級，她返回彰化老家，為老父慶生，離家後，15年來未見蹤影，檢察官針對劉女失蹤案，持續借提因案在監執行的阮男，針對相關疑點調查。

阮哲夫的妹妹因發現哥哥盜領阿嬤的退休俸，他竟惱羞成怒，掐妹頸部，還持電擊棒電擊妹妹，二審法官依偽造有價證券、偽造文書、傷害等罪將阮男判刑6年定讞。阮男入獄執行，檢察官就劉女失蹤案，多次提訊阮男調查。

阮哲夫在阿公過世後，7年前殺害阿嬤郭婦，盜領312萬存款，而阿嬤生前曾向人壽保險投保，透過林姓女保險員，偽簽阿嬤的簽名，再由阮的母親楊婦偽冒郭婦接受電訪，詐領130萬解約金，阮否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤失蹤，不知下落，但阮經測謊未過，且檢警查扣到阿嬤的假牙，台中地檢署去年9月初，依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮哲夫，檢察官認阮男冷血、無教化可能，請法官從重求處死刑，但法官今天以缺乏直接證據，判阮無罪。

台中地院於1月14日開辯論庭，由證人阮哲夫的妹妹在美國以遠距視訊作證，她說11年前哥哥大學畢後，曾經寄行李回家，她在哥哥行李發現有10多顆牙齒，因她曾擔任過牙醫助理，從牙根即可確定是人類的牙齒。阮妹並說曾看過哥哥帶劉女回家，但2人相處的不是很好，同時阿嬤也曾說哥哥與女朋友劉女講電話時態度不佳。

阮妹證稱，哥哥在讀大學期間，生活費由阿公支付，畢業後沒有工作，每天打電腦、睡覺。哥哥有次帶一隻貓回來，至第2天阿嬤告訴她，哥哥已經把貓解剖了。

接著，阮妹又證稱7年前嬤出院後就失蹤了，她詢問哥哥，哥哥說不能報案，怕阿嬤領不到錢，哥哥說有請偵探協助調查出阿嬤在中南部。阮妹又證稱曾在家裡發現阿嬤的假牙，並問哥哥為何阿嬤沒帶假牙出去，阮男回稱阿嬤做新假牙。

不過，檢警在阮哲夫住處查扣4顆牙齒、及阮男阿嬤的假牙，假牙放在阿公的骨灰罐內，檢警認為正常骨灰罐是放在靈骨塔、廟裡供奉祭拜，且骨灰罐的瓶蓋封死，怎麼會放在家裡？檢警發現扣案的骨灰罐未封死，且裡面放著死者郭婦的假牙，若不是郭婦已死亡，怎麼會與亡夫的骨灰放在一塊。檢方向醫院查證，醫院回稱阮的阿嬤並無在醫院做新的假牙，拆穿阮的謊言。