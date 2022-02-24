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金鐘主持人陳耀忠強制猥褻判1年 4點聲明「願面對法律制裁」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

獲金鐘獎人文紀實節目主持人獎，在花蓮開設知名無菜單料理「陶甕百合春天」餐廳的陳耀忠，因酒後猥褻女兒友人遭判刑1年。他今天透過餐廳臉書發表聲明，強調願意承擔所有責任，面對法律制裁。

曾被蔡英文總統盛讚是「阿美族廚神」的陳耀忠，前年9月凌晨酒後載女兒的女性友人出門買酒，竟將她載到偏僻處看海，不顧女方拒絕強吻嘴巴、胸部，還伸狼爪撫摸女子私處，近日遭花蓮地方法院依涉犯強制猥褻罪，判刑1年，全案仍可上訴。

陳耀忠手機關機，「陶甕百合春天」餐廳，今天在臉書回文貼上相關新聞連結及聲明，向受害者、社會道歉及家人朋友致上歉意。聲明中除了電腦打字的4點聲明，陳耀忠也親筆寫下「對不起，一切我會面對法律制裁，謝謝」等字句並簽名。

4點聲明全文如下：

1、媒體所報導的事，的確屬實。我不會逃避，也願意承擔所有責任

2、本人在109年9月22日凌晨，酒醉猥褻初次來到我家的客人，犯下這樣不容天理的過錯，對於受害者，致上十二萬分的歉意。即使我知道道歉也無法彌補受害者所受的痛苦，但道歉不是祈求原諒，而是真誠的面對並反省我所犯下的過錯。

3、對於造成社會的不安與震驚，在此跟社會大眾道歉，我願接受法的制裁。

4、對於年長的母親及年幼的孩子，造成的傷害，還有我親愛的家人及朋友們，你們的難過與不安，致上最深歉意。

陳耀忠（左）2017年獲第52屆金鐘獎，人文紀實節目主持人獎。本報資料照片
陳耀忠（左）2017年獲第52屆金鐘獎，人文紀實節目主持人獎。本報資料照片
陳耀忠（右）向遊客介紹阿美族吃魚文化。本報資料照片
陳耀忠（右）向遊客介紹阿美族吃魚文化。本報資料照片
金鐘得主陳耀忠因猥褻女兒友人遭判刑1年，今天在其經營的餐廳「陶甕百合春天」臉書，發出道歉聲明。圖／翻攝陶甕百合春天臉書
金鐘得主陳耀忠因猥褻女兒友人遭判刑1年，今天在其經營的餐廳「陶甕百合春天」臉書，發出道歉聲明。圖／翻攝陶甕百合春天臉書

猥褻 花蓮

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