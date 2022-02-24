「生要見人，死要見屍」 逆孫阮哲夫被控殺阿嬤判無罪

台中市民阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦，盜領存款及解約金442萬，阮否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤失蹤，不知下落，但阮經測謊未過，且檢警查扣到阿嬤郭婦的假牙，檢察官於去年9月依殺害直系血親尊親屬等罪起訴阮哲夫、台中地院今天審結，合議庭以缺乏直接證據證明阮男殺阿嬤，被控殺害阿嬤判無罪。至於盜領款這一部分，法官依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月。阮的媽媽楊婦判刑6月；林姓女保險員判刑2月。可上訴。

阮哲夫被控殺害阿嬤郭婦獲無罪，主因在於「生要見人，死要見屍」，檢警未能找到郭婦遺體，合議庭在缺乏直接證據下判無罪。

台中地院合議庭由審判長陳淑芳、受命法官徐煥淵、陪席法官黃光進組成，今天上午在遠距視訊法庭宣判，法官依阮哲夫犯下偽造文書及詐欺共22罪，各判刑7月至1年8，合併執行3年6月，阮被控殺害阿嬤獲判無罪。

檢察官張凱傑審酌，阮哲夫自小因父親離世，母親另組家庭，由阿嬤郭婦一手養大，疼愛有加，不思阿嬤養育之恩，竟為財對阿 嬤下殺手，編造謊言欺瞞周遭親友，冷血花用阿嬤財產，犯罪情節嚴重，已無教化可能，具體求處死刑。但法官以缺乏直接證據，判阮無罪。

此外，阮哲夫（37歲）疑與劉姓女友失蹤案有關。2007年6月間，劉女與阮男就讀南部知名大學四年級，她返回彰化老家，為老父慶生，離家後，14年來未見蹤影，檢警針對劉女失蹤案，持續偵辦。

阮男在警詢及檢察官偵查供稱，約保險業務員林女（65歲），在保險契約變更申請書偽簽阿嬤郭婦的簽名，再解約提領解約金；坦承從阿嬤帳戶提款，花用迄今剩187萬4千元，藏放於家中臥房儲物箱。

不過，阮男否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無端失蹤，迄今不知下落，仍期待阿嬤有回來的一天；不知道什麼時候或是誰將在存放阿嬤的證件、健保卡放在信封內，置放家中天花板維修孔；也不清楚是誰將阿嬤配戴的假牙放入阿公骨灰罐內。

檢警在阮男骨灰罐內，發現阿嬤的一副假牙，慈濟醫院回覆扣案假牙，是同一人的上下顎假牙，為死者郭婦生前所配戴的假牙。且彰化縣警局至阮男住處搜索，查扣到蟲蛀的信封袋，內有郭婦的身分證、健保卡、軍人眷屬證、銀行存摺及提款卡等物；且郭男測謊呈不實反應。檢察官認為他狡辯，予以起訴。

起訴書指出，阮哲夫（36歲）為郭婦的長孫，而阿公於2014年間過世後，貪圖阿嬤的鉅額資產，於阿嬤於2015年4月22日下午，自慈濟醫院出院返回中清路住處後，認時機成熟，以不詳方式殺害郭婦，再棄置遺體至不詳處，至今遺骸下落不明。

阮哲夫將阿嬤的證件及帳戶藏在廚房天花板維修恐內，另將嬤的假牙藏放在阿公的骨灰罐內，再從2015年5月至2016年7月，盜領阿嬤的存款共312萬9500元。

此外，阮男知悉阿嬤生前曾向富邦人壽保險公司投保多筆投資型保單，先於2017年5月10日，電洽阿嬤保險契約承辦業務員林女（64歲）約在住宅大樓管理室，林女明知未親自晤見郭婦，任由阮男冒用郭婦名義，在保險契約變更申請書偽簽郭婦的簽名。