高市110年交通事故死傷人數下降 市府：酒駕取締列重點

交通部交通事故統計出爐，高雄市110年A1人數相較前一年減少12人，30日內死亡人數也下降17人，與109年相比約減少5%。高市副市長林欽榮指出，一年下降5個百分點，這是一件很不容易的事情，近5年並沒有這樣的降幅，但高雄市民與我們共同做到了。

交通局表示，交通安全需要全體市民共同努力，未來交通局也將持續針對教育、工程、監理、執法方面加強，也會針對酒駕、機車事故加強防制。

根據交通部統計，高雄市110年發生道路交通事故總件數較109年同期減少1,661件，約下近4％，A1死亡人數減少12人，下降6%，受傷人數減少3,032人，下降5％。

去年底高雄發生一起酒駕重大事故，駕駛行車經河東路撞飛正在過馬路的一家四口，造成媽媽死亡，爸爸和一對女兒重傷。交通局指出，去年最為人議論的酒駕議題，市府痛定思痛，由警察局、交通局、新聞局推出多項革新方案，除向交通部建議加嚴酒駕罰則外，警察局更依交通局建議、針對酒駕好發路段排定攔檢勤務。交通局增設多處酒測告知牌面，期達嚇阻功能，新聞局也發送酒駕防制、代駕宣導海報至餐廳、KTV、停車場等營業場所張貼。經統計，111年1月高市酒駕死亡人數僅1人，相較其他六都為低。

交通局長張淑娟指出，酒精代謝需要時間，酒後至少要10到20小時後再開車比較安全，民眾飲酒後隔天仍須評估身體狀況，不要勉強駕車。高市府將配合交通部「四季交安專案」，今年第一季持續執行酒駕重點取締作業。

林欽榮說，去年市府除了拚防疫、也拚道安，各處疫苗接種站都可以看到交安宣導的蹤影，除了交通局、警察單位外，也協同各區公所協調里鄰長傳達「路口慢看停、行人停看聽」的觀念，目的就是為了讓民眾知道交通事故的可怕，進而建立風險意識、遠離交通事故。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康