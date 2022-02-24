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連假各地酒駕嚴重 警到熱炒店小吃店宣導取締

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

228連假將屆，警方因連假各地酒駕嚴重，紛紛推出各種防制手段。台南白河「因酒駕比其他地方早發生」，白河警分局提前在今天向轄區「提供酒精性飲料」的熱炒店、小吃部等店家宣導：「喝酒找代駕，安心回家嘸免驚」，與業者溝通請業者配合「提升業者應盡社會責任」，協助代客叫車服務，共同防制酒駕。

白河分局分析轄內提供酒精性飲料店家，主要為「小吃部、熱炒店、路邊攤快炒店」，且因這裡居民生活作息特性，營業較早，「越夜越high」不常見，酒駕多在白天就發生。針對這些店家加強要求及宣導，希望藉著「老闆的主動提醒及關懷」，遏止酒駕發生，利用「情境犯罪預防策略增加犯罪阻力、移除犯罪藉口」。

巡官薛宇庭表示，分局除分析易喝酒肇事地點及時段、對症下藥規畫「全天候加強取締」與守望勤務，提高見警率及「增加犯罪風險。分局長劉其賢說，希望透過業者合作遏止酒駕，「喝酒不開車」雖是老生常談，但酒駕常造成無辜第三者嚴重傷害，千萬別貪圖一時方便及僥倖心理釀禍，喝酒找代駕「才能守護自己的家庭；保護好別人的家庭」。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供
連假各地酒駕嚴重，台南白河警方今天提早到熱炒店宣導取締酒駕。圖／巡官薛宇庭提供

酒駕 白河

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