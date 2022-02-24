蔡英文曾譽阿美廚神 金鐘主持人陳耀忠強制猥褻判刑1年

曾獲金鐘獎人文紀實節目主持人獎、被蔡英文總統盛讚是「阿美族廚神」的陳耀忠，前年9月凌晨酒後載女兒的女性友人出門買酒，竟將她載到偏僻處看海，不顧女方拒絕強吻嘴巴、胸部，還伸狼爪撫摸女子私處，遭花蓮地方法院依涉犯強制猥褻罪，判刑1年，全案仍可上訴。

陳耀忠手機關機，透過妻子臉書發表聲明，向受害者、社會道歉及家人朋友致上歉意，並表示，不會逃避，願意承擔所有責任，面對法律制裁。

判決書指出，前年9月陳耀忠女兒的友人受邀到陳耀忠位於豐濱鄉住處喝酒，喝到隔天凌晨酒喝完了，陳耀忠開車出門買酒，女兒友人擔心陳耀忠酒醉開車有危險，陪同出門。

當天凌晨2時許，陳耀忠載女兒友人路過僻靜的豐濱鄉石門班哨角，邀對方到海灘看海，不顧對方推拒，用身體強壓，強吻女子嘴巴和胸部，並將手伸入對方內褲內撫摸私處；女子掙扎脫身走回車上要求回去，但陳耀忠繼續強吻女子嘴巴和胸部，直到受害女子趁機打電話給表妹，陳耀忠才載對方回到住處。

承審法官指出，警詢時陳耀忠否認犯行，後來雖部分坦承，但避重就輕，還推稱酒醉不知；但陳從海灘返回汽車時，發現爆胎還能自行更換備胎、在被害人與其表妹通話時，還告知「跟妳妹妹說妳在忙，把電話掛掉」等語，認為陳耀忠當時意識狀態清楚。

法官認為，陳耀忠與被害女子有輩份差距，陳毫無長輩應有的自持、自重，在深夜、偏避處逞獸慾，對受害女子造成相當的心理恐懼，且未取得被害女子原諒，判刑1年且不宣告緩刑。