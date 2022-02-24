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落實陽光法案 台東縣警局辦理財產申報抽籤

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東警察局落實「陽光法案」，辦理公職人員財產申報審核制度，共計228名警務人員申報，並抽出23名實質審查。局長葉超鴻說，誠實申報財產，以建立民眾對公職人員清廉的肯定。

警局政風室表示，該局110年度財產申報資料列入抽籤者共計228人，依法抽出比例不得少於10%，另依2%之比例擇定前後年度比對；有23人實質審查，1人進行前後年財產比對。

申報財產資料層級，包括局內各級主官管、各分局組長及分駐派出所長、副所長、各直屬隊小隊長等人。葉超鴻說，誠實申報財產能有效減少警務人員因財產申報錯誤而遭受裁罰情形。

政風室強調，依據公職人員財產申報規定，倘有申報義務人無正當理由未依規定期限申報或故意申報不實者，將處以新台幣6萬元以上120萬元以下罰鍰。故意隱匿財產為不實申報者，則處20萬元以上400萬元以下罰鍰。

台東縣警察局落實「陽光法案」，辦理公職人員財產申報審核制度，共計228名警務人員申報，並抽出23名實質審查。圖／縣警察局提供
台東縣警察局落實「陽光法案」，辦理公職人員財產申報審核制度，共計228名警務人員申報，並抽出23名實質審查。圖／縣警察局提供

財產申報 警察 台東

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