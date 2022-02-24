台科大教授浮報研究費 北檢漏夜偵訊黃兆龍

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處獲報，指台科大營建工程系教授黃兆龍，被控受科技部委託辦理研究計畫，再以上百張虛假發票向學校核銷款項，不法所得上百萬元；市調處24日搜索約談黃兆龍及助理湯采潔、提供假發票廠商林素鋒等人到案，3人凌晨被依詐欺罪移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

據了解，黃兆龍多年前擔任營建署工程評審委員時，涉接受廠商招待喝花酒、出國打球，進而洩漏工程底價、掩護廠商得標，被檢方提起公訴。

據調查，2008年至2018年間，黃兆龍等人分別受科技部等機關委託，辦理「自動化研究」等計畫，再由林素鋒提供不實發票，向校方核銷研究計畫經費，浮報金額是否有流入私人口袋，還是作為實驗室設備採買用途，須進一步釐清。

另外，高擎企業公司負責人吳漢龍，2013年參與投標交通部等機關標案時，涉虛增投標廠商家數參與投標，被控違反政府採購法，調查局昨同步搜索約談6人到案，凌晨移送北檢複訊。

台科大營建工程系教授黃兆龍。記者張宏業／攝影
台科大營建工程系教授黃兆龍。記者張宏業／攝影

發票 台科大 交通部

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