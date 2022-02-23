華山分屍案二審逃死 孫大千批天理不容、人神共憤

前立委孫大千。圖／聯合報系資料照

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，被割下乳頭、陰道當標本，一審曾依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑，但二審、更一審逆轉改判無期徒刑。前立委孫大千在臉書怒批，這種判決結果簡直是天理不容，人神共憤。

孫大千請問蔡英文總統，憑什麼這樣的冷血變態殺人狂還可以活著？在蔡總統治理下的台灣，殺人不會被判處死刑嗎？請問民進黨支持廢死的政客們，如果受害人是你們的親朋好友，還會放過這個死不足惜的人渣嗎？

孫大千批評，這些「體察上意」的政治法官們，在台灣性侵、殺人、分屍、割下器官的惡魔還有什麼教化可能？究竟要壞到什麼樣的地步才願意判處死刑。還有改判陳伯謙無期徒刑的法官們，對得起無辜死去的年輕生命嗎？晚上睡得著覺嗎。