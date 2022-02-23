檢控徐永明安排200萬「收賄窗口」辦事 建議從重量刑

時代力量黨前立委徐永明被控透過趨勢民調公司總經理吳世昌、是知公司總經理郭克銘聯繫，期約收賄200萬元協助太流公司前董事長李恆隆奪回SOGO經營權，台北地檢署檢察官今天在法院辯論庭中，請合議庭對徐從重量刑。

徐永明偵查迄今不認罪，公訴檢察官說，徐永明利用立委職權，協助李恆隆辦公聽會奪回SOGO經營權，李恆隆將賄款包裝成政治獻金的外觀，不管行、收賄的事是事前或事後發生，都無礙成立徐的職務上期約收賄罪。

檢察官說，徐永明違背立法委員守則第5條「立法委員從事政治活動，應符合國民期待，公正議事，善盡職責，不損及公共利益，不追求私利」，卻拿錢辦事，徐期約收賄絕對不是選民服務，檢方要給予最嚴正的譴責，而徐利用立法院經濟委員會的影響力犯罪，更無法獲得同情，建請法官對徐從重量刑。

檢方說，對吳世昌也請合議庭從重量刑。吳世昌為取得徐永明信任，以時力黨名義對外募款，「傳遞行賄方的訊息給徐永明，再傳遞徐永明的訊息給行賄方」，參與犯罪程度極深，具無可取代的角色。

檢方說，吳世昌擔任李恆隆行賄的窗口，是徐永明所安排、而非李恆隆指定，否則李恆隆不會因為不相信吳世昌捎來的訊息，而要積極面見徐永明。

檢方還說，2019年12月18日公聽會前一天，吳世昌還提醒徐永明要出席，且，吳世昌於檢調第一波搜索後，即將手機內的資訊全部刪除，現在面對犯罪證據，還誣指遭檢察官構陷，犯後態度差。

對於犯期約行賄罪的的李恆隆，檢察官說，李恆隆偵查中供出正犯與共犯，協助檢方追查案情，加上他認罪、犯後態度尚非惡劣，建議從輕量刑。

郭克銘量刑部分，公訴檢察官則認為，郭偵查中曾妨害辦案，審理中才認罪，但認罪時又混淆「政治獻金」與「賄款」的性質、認知，供述避重就輕，建議法官對郭量處適當刑度。