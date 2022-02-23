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霖園醫院被控聯手患者詐保 院方澄清：不知情也沒必要

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導
高雄霖園醫院被控詐領健保費、並協助病患詐領保險金，高雄地檢署偵結，將吳姓院長、醫護人員、患者等17人依法提起公訴。翻攝自Google Map
高雄霖園醫院被控詐領健保費、並協助病患詐領保險金，高雄地檢署偵結，將吳姓院長、醫護人員、患者等17人依法提起公訴。翻攝自Google Map

高雄市霖園醫院被控偽造病患就醫、住院等資料，詐領健保病房及醫療費用，還協助患者開立不實診斷證明書，向保險公司詐取理賠金，10年詐得健保費、理賠金逾3772萬餘元，有患者一家6口就詐領保險663萬餘元，雄檢偵結，依詐欺罪、違反醫師法等罪，將院長吳興家、病患等17人起訴。

霖園醫院今傍晚發聲明澄清，稱醫師是根據專業判斷收治住院病患，並如實撰寫病歷及診斷資料，患者拿診斷書詐領保險金，他們並不知情、且沒必要協助病人詐保，詐領健保費部分則是檢方逕自認定，指控內容與實情多有不符，期待透過司法公正程序，釐清事實真相，維護醫院權益。

檢調查出，吳興家從2011年起，聘請不具醫師、護理資格的莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子及李姓女子擔任醫療秘書，幫多名患者開藥、看診，醫囑、病歷等再由吳興家指示員工偽蓋其他醫師職章，累計九年間，共詐取健保病房費、醫療護理費2090萬3963元。

不僅於此，院內多名患者，只須回診追蹤卻被安排住院，醫院再虛報病歷資料詐領131萬元健保醫療費。患者出院後，還會開立不實診斷書，讓15名（其中4人未成年）患者申請理賠，總計申請401次，累計詐保1682萬餘元。

檢方偵辦時，吳興家坦承聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子等人幫院內病患看診，但否認協助患者詐保，部分被告坦承犯行；但患者均一概否認詐保。其中一名柯姓女患者，一家6口詐領663萬餘元保險金，她卻辯稱保險金是用來繳納保費，但檢方根據她申請理賠次數、總額，認定她是靠詐保當賺錢管道。

檢方認為，吳興家行醫數十年，柯女等人就醫及申請診斷書次數有異，怎會不知道他們申請目的？比對護理資料、患者就診病歷等，認定一行人詐領健保費及保險金，今依詐欺、違反醫師法等罪，將吳興家及院內密醫、密護、患者等17人起訴。

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