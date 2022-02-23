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台東地檢署辦「營業秘密法座談會」 教導保護農業技術
台東地方檢察署辦理「營業秘密法產官學座談會」，邀集地方農業產官代表既60人與會，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗、花蓮分署檢察長朱家崎出席主持，同時拜訪2名在藝術及農業重生有成的更生人。
邢泰釗表示，台灣產業競爭力在國際首屈一指，不僅體現在高科技產業及中小型企業，在農業種苗及生產技術也是世界翹楚，保護優勢的農業種苗及生產技術不再外流，是當前必須共同努力的目標。
「營業秘密法產官學座談會」由南投地檢署主任檢察官謝志遠檢、高檢署智慧財產分署檢察官朱帥俊主講，分別講授「如何管理你的營業秘密」和「記住3321、守住營業秘密」，提醒農友們如何技術保護不外流。
隨後邢、朱兩位檢察長在東檢安排下，參訪更生人、砂畫藝術家朱國富作品，也到鹿野鄉拜訪更生人阿成的木瓜園，對2名更生人重返社會的奮鬥精神給予肯定。
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