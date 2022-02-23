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挺友助陣施虐、逼簽百萬本票 男子被判7年4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

溫姓男子前年4月間欲介紹黃姓友人與蕭姓男子認識，前往黃男住處尋人未果，即邀其女友先到蕭男下榻賓館，留言等候黃男前來會合，黃男獲訊後大怒，夥同周姓及盧姓男子趕到，分持辣椒水、電擊棒對溫施虐，逼他簽下百萬本票，蕭男代付1萬現金才收手，繼去年底黃、周被判犯8年10月、8年6月徒刑，蕭男另案審理後被判7年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，去年4月22日凌晨2時，溫、蕭共同開車前往黃嘉義縣住處沒找到人，溫即邀約當時在住處內黃的女友，返回台南市新營區某賓館等待黃前來會合，溫及黃女友均有留言告知。未料，黃聽到留言後，認溫未經其同意即帶女友到旅館而心生不滿，夥同周、盧驅車前往賓館。

黃質問溫為何帶其女友開房間，溫解釋已有留言告知，黃隨即徒手毆打溫的頭部，盧持辣椒水噴眼，周則以電擊棒電擊身體，溫因疼痛而跌倒在地，黃未收手仍繼續毆打，並以菸頭燙臉部2次。

黃要求溫簽立100萬元的本票，並恫稱「你害我沒面子，不簽的話事情不會結束」、「不簽沒關係，待會就跟我們走，看是要斷手還是斷腳」等語，盧也舉起酒瓶作勢砸向溫，溫心生恐懼被迫簽下本票後，要求對方至少先交付現金2萬元才能脫身。

溫身上無錢，向父親求助，父親因認他胡鬧即掛斷電話，最後由蕭交付現金1萬元，黃等人才離去，溫因而頭部、左臉及左側上臂多處擦挫傷及瘀傷等，報警處理。

合議庭審理時，盧男坦承犯行，表示現金1萬元、溫男簽立的本票均由黃男取走，他並未分得任何現金或報酬。

合議庭審酌，盧男參與犯行的程度有別，溫男所受傷害程度，審理時終能坦承犯行，及另案入監前從事粗工工作等一切情狀，認盧男犯結夥3人攜帶兇器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。

台南地院審酌，盧男參與犯行的程度有別，審理時終能坦承犯行等一切情狀，認他犯結夥3人攜帶兇器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院審酌，盧男參與犯行的程度有別，審理時終能坦承犯行等一切情狀，認他犯結夥3人攜帶兇器強盜罪，處7年4月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

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