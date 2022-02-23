檢察官出走消息頻傳 蔡清祥：人生不是純粹用金錢衡量

近來檢察官出走消息頻傳，撼動檢察人事布局，且考驗法務部領導全國檢察官在公部門服務的智慧。情境示意圖。圖／Ingimage

近來檢察官出走消息頻傳，撼動檢察人事布局，且考驗法務部領導全國檢察官在公部門服務的智慧；法務部長蔡清祥今天表示，對真正在基層努力工作的檢察官，他們的聲音應該讓大家能夠聽到，而不是要聽離職檢察官的一些抱怨。

曾任最高檢前特偵組檢察官的台灣高檢署檢察官林宗志，司法官學院39期結業，擁博士文憑又擅長打擊金融犯罪，前景可期，卻決定5月轉換跑道當律師。

特偵組前身、台灣高檢署查緝黑金行動中心的「老將」檢察官陳瑞仁，日前發表退休感言時批「萬年檢察長」應淘汰，加上200多人的檢改團體「劍青檢改」也呼籲法務部建立可長可久的人事機制，蔡清祥今天回應。

蔡清祥表示，網路報導關於檢察人事的問題，有很多的人事建議，有離職的感言，還有退休者的一些看法，對檢察人事講了很多話，從他們的感言，他更加感受到願意留下來在檢察體系中檢察官的不隨波逐流、不追求金錢權位。

蔡說，對要離開的人他尊重，因人各有志，但他更珍惜願意留下來奮鬥的人，對真正在基層努力工作的檢察官，他們的聲音反而應該讓大家聽到，而不是要離開的人的一些抱怨。

蔡清祥說，人生的價值不是純粹用金錢衡量，他今天看到一則報導，即警察破獲一個賭場，賭場的人向警察說「你賺的錢沒有比我多」，這是什麼樣的價值觀？價值觀應是工作是不是對人民有幫助？對社會貢獻什麼？

蔡清祥說，他自己從基層幹起，知道付出總有一天長官會看得到，他基層時也不是紅牌檢察官、也不是明星檢察官，就是兢兢業業在工作上努力，才是一個檢察官該有的認知。

蔡說，法務部對改善檢察環境做了努力，107到110年爭取增加397名檢察人力，未來4年還要爭取600名檢察人力，人力不足的問題他已經努力在爭取。

蔡清祥提到「檢察三專生」的人事。他說，制度是他上任前確定的，不能說他上任後覺得不好就要馬上改變，應讓制度到一個階段再來檢討、改進；三年來，他很努力克服困難，讓「三專生」發揮功能，只要優秀努力，都會予以重任，「沒有忽視三專生」。

蔡還說，「檢察二專生」上二審也是會下來，然後又有人上去，人事流動讓大家都有機會，「而不是說我必須要安排一個好位置給你，讓你越輕鬆，或是你自己也不想去努力、不想去發揮，只想找一個輕鬆的位置坐」。