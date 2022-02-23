華山分屍案凶嫌逃死刑 死者父：台灣司法操弄可教化

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審曾依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑，但二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高法院今判陳伯謙無期徒刑定讞；高父下午在北市議員應曉薇陪同下受訪指出，台灣司法最不公平的就是在操弄可教化，每次到最後關頭操作可教化，為這些犯了滔天大罪的人操作廢死。

高父說，他相當悲痛，是誰在縱容？想起女兒的不幸，他非常不捨，昨晚夢見女兒回來很狼狽的樣子，她很恐懼， 「我問她怎麼這樣狼狽」然後就醒過來了。

高父說，台灣司法已經死了，沒有公理正義可言，為什麼高院更一審時，高院還開記者會，公然說謊，違背法院所委託的鑑定人結果，明明鑑定人在法院說陳伯謙不可教化，可教化程度只有20分到10分，甚至想給0分，因為他謊話連篇，捏造很多謊言，鑑定人都感受到，法院竟然公然開開記者會，說陳可教化，「40分是中度的」。

高父說，高院違背法院委託的鑑定人，這還有公理正義可言嗎？司法是正義最後一道防線，台灣司法等於被操弄，操弄廢死。他希望陳被判死，但這十年來有看到死刑嗎？都在操作可教化，無論犯了什麼滔天大罪、手段多麼兇殘，都可教化？這就是法院操作廢死的工具。高父說，可教化有一定的衡量標準嗎？連鑑定人都說不可教化，法院卻說可教化，那還委託這麼多鑑定機關做什麼？

至於想如何再為女兒發聲？高父說，「我們有救濟管道嗎？」 鑑定人都說不能教化，法院卻說可以，這是什麼社會、什麼世界，大家要反思的是，台灣社會要走上廢除死刑，民眾要怎麼保護自己。

高父說，民事部分，判陳輸了，也花了兩年時間，法官問陳要不要和解，陳也都不回答，法官問「有沒有賠償計畫 」，陳也都沒有回答，在高院以後就都保持沉默，態度相當冷漠。