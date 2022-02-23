石頭砸爛女子頭臉曝屍荒野 凶嫌還酸檢察官沒同理心

新北市王姓男子因性侵、殺人未遂入獄，假釋後腳上還帶著電子腳鐐，自稱吳姓女移工拿他前科嘲諷，拿石頭活活砸死對方，打到臉部凹陷面目全非；法院今辯論終結，檢方痛斥王另死者曝屍荒野求處無期徒刑，王則認為檢方一再提及他前科缺乏同理心、不合理，審判長諭知4月1日宣判。

檢方起訴指出，王男（50歲）去年7月23日載吳女到桃園新屋區永安漁港散心，聊天時吳談到他前科起口角，王隨機撿海邊石頭朝吳臉部猛砸4、5下，打到顱骨、顏面骨折粉碎凹陷，大量出血慘死，直到31日民眾到附近撿海螺聞到臭味才發現，檢方依殺人罪嫌起訴王，求處無期徒刑。

因王辯稱是拿石頭朝吳女後腦勺敲，與解剖報告指吳臉部嚴重凹陷不符，桃園地院今傳當時解剖法醫作證，法醫表示他依屍體上證據說話，吳女顏面變形、嚴重凹陷是最大傷害，後枕骨並未發現骨折，和王男證詞不符。

王男表示，他當時失去理智，沒注意打到吳女哪裡，第一印象是攻擊後腦勺，但自己已經無法確定。王還當庭對法官、檢察官說「你們不是當事人，不知道我當時感受」，他因過去性侵、殺人未遂前科和妻子離婚，10多年見不到女兒，吳女卻拿這事激他，當下真的很生氣。

王還說，吳女當他面講「不然你強姦我啊」等語，原本壓抑的情緒被激發，拿石頭敲了4、5下見對方沒反應才停手，也表示自己在工廠都對吳女很好，都不曾想過要欺負她。

王男的辯護人認為，王坦承不確定故意殺人，否認故意殺人，因被激怒才臨時起意作案，認為檢方求處無期徒刑過於嚴苛。

吳女家屬告訴代理人說，吳女被發現時上衣反穿、褲子鈕扣沒扣顯然違反常理，且王過去才因強制性交、殺人未遂入監經假釋，腳上還繫有電子腳鐐，期間竟仍行凶，家屬不願和解，希望法院從重判吳無期徒刑。

公訴檢察官指出，吳男對行凶過程避重就輕，態度惡劣、手段凶殘，殺害吳女令她曝屍荒野，痛批他冷血至極，求處無期徒刑。