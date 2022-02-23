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台科大教授涉浮報研究費 調查局搜索約談8人到案
調查局台北市調查處獲報，指台科大營建系教授黃兆龍於2008年至2019年間，分別受委託辦理研究計畫，以不實發票報銷研究計畫業務費，金額約上百萬元，涉有刑法詐欺罪，專案小組今天搜索多處地點，約談黃兆龍及助理等人到案，預計晚間移送台北地檢署複訊。
據了解，黃兆龍多年前擔任營建署工程評審委員時，涉接受廠商招待喝花酒、出國打球，進而洩漏工程底價、掩護廠商得標，被檢方提起公訴。
據調查，2008年至2018年間，黃兆龍等人分別受國科會等機關委託，辦理營建工程相關的研究計畫，涉以不實發票向校方報銷研究計畫業務費，浮報金額是否有流入私人口袋，須進一步釐清。
另外，高擎企業公司負責人吳漢龍，2013年參與投標交通部等機關標案時，涉虛增投標廠商家數參與投標，違反政府採購法，檢調今日同步搜索約談5人到案。
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