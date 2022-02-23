台科大教授涉浮報研究費 調查局搜索約談8人到案

自新冠疫情大流行以來，我國的防疫措施向來在世界各國以嚴格著稱，長達兩年的嚴管措施，使得我國在染疫數字上有著神話似的奇蹟，據報載，如此嚴厲的邊境管制與隔離措施，導致桃園機場受災慘重，去年旅客數只剩下2%左右，預估舉債金額將破百億，成立公司11年來首次瀕臨破產。

2022-02-23 17:12