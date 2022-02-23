華山分屍不判死與不執行有關？ 蔡清祥：沒有刻意不執行

華山分屍案殺人手段極其殘忍，凶手陳伯謙卻判決無期徒刑確定，法務部今天舉行茶敘，媒體詢問部長蔡清祥重大命案不判死是否與未執行有關？蔡清祥表示，法院要不要判死刑，是個案審酌問題，他沒有刻意不執行。

蔡清祥說，目前列管判決死刑的受刑人有38人，都有提起司法院大法官會議解釋，另有部分提起非常上訴、提起再審，法務部只能依法執行。

蔡清祥說，死刑執行於法律程序還沒有完備、還沒有走完前，根本沒辦法送到法務部來執行，都還在持續進行，沒有擺著不處理，他要提出聲明，即整個程序都還在進行中。

蔡說，死刑執行相關程序都按照法律規定執行，另有死刑審核案件實施辦法，包括有沒有聲請大法官會議解釋？有沒有聲請非常上訴？有沒有聲請再審？還有有沒有經過赦免？

蔡說，最重要還包括有沒有合於「兩公約」的精神、心理狀況如何，都是法律程序在進行中，並不是說法務部不執行死刑。

他說，法務部按照程序在走，如果程序都走完送到法務部簽核，自然就會按照程序審核、簽核，沒有刻意不執行；蔡說，法院要不要判死刑，是個案上的審酌，都會予以尊重，但法務部是執行法律的單位，就要照現行法律進行。