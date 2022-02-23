華山分屍案凶嫌逃死！ 死者父：政府廢死跟惡魔站在一起

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審曾依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑，但二審、更一審逆轉改判無期徒刑，最高法院今判陳伯謙無期徒刑定讞；高女父親得知判決結果，表示十分氣憤、失望，「政府態度就是要廢死」，已經跟惡魔站在一起了，認為法院判決玩弄被害者家屬。

高父指出，有朋友曾經說過，如果發現有人要殺你，就先殺死對方，反正不會判死刑，搞不好還能脫罪，現今果真如此。

他說，政府就是在廢死，不管凶嫌手段多凶殘、殺了幾個人都不會判死，政府已經跟惡魔站在一起了，「明著不說，暗地裡就是這樣做」，有本事判無期徒刑關到死，為何還可以假釋？

他說，更一審認為陳伯謙不符合自首，卻用可教化為由不判死，「這十年來只要不判死，政府都是用可教化作為擋箭牌」，他認為可教化是可笑的司法操作手法，更一審判決理由不合理。

高父表示，法院審理時鑑定人明明認為陳伯謙不可教化，但更一審仍認定陳有教化可能，甚至開記者會、發新聞稿「公然說謊」。

他說，他很佩服一審法官問案、釐清案情的專業性，但二審、更一審都在幫陳伯謙找免除死刑的理由，「教化可能性有需要鑑定3次嗎？」他批法院把人命當兒戲，「玩弄被害者家屬，十分可笑」。

高父說，他原先當然希望最高法院能撤銷更一審判決，發回更審改判死刑，但如今定讞，他對判決很失望、氣憤；民事部分，陳伯謙一審判賠後沒有上訴，但陳犯案後2週後就脫產，法官問要不要和解，或還款計畫，陳也都沒有回答。