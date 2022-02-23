士官長海上救援殉職獲國賠1319萬 空勤總隊：將上訴

海巡署一等士官長柯博承，2018年搭空勤總隊直升機前往外海救援身體不適的外籍漁船船長，將船長救上岸後，自己卻因二度撞擊海面，重傷送醫不治。柯的家屬提國賠，台北地院審理後認為空勤總隊有過失，判賠1319萬餘元；空勤總隊對判決結果表示遺憾，將提上訴。

2018年12月5日，一艘蒙古籍「W-STAR」貨輪行經彭佳嶼外海時，船上印尼籍船長突身體不適、失去生命跡象，船員透過無線電求救，柯博承受命搭空勤總隊的海豚直升機（NA-106）前往救援，執行海上吊掛救援任務。

直升機當天下午5點多從松山機場出發至目標上空，柯博承執行救援時，卻因天色昏暗、風浪過大嘗試4次未果，直到第5次才完成吊掛救援。當時已下午5點40分許，於第6次吊掛要把柯帶回直升機，待柯吊掛回機艙時，卻發現他休克昏迷，內臟、腦部損傷、頸椎骨折等，經送醫仍不幸殉職，享年36歲。

柯博承的家屬事後提國賠，請求賠償2264萬7574元，台北地方法院審理後於18日宣判國賠案成立，認為空勤總隊和機組人員均有過失，和柯的死亡有因果關係，判空勤總隊應賠1319萬9800元。

法院根據運安會調查報告，認為吊掛柯的鋼繩在過程中擺盪、卡住機身起落架，機組人員在機外毫無環境光源，無法目視海面的情況下，二度下降直升機高度，隨即爬升，導致柯撞擊海面最終殉職，認定是在不安全作為、狀況下選擇錯誤的救援方式。

空勤總隊今天發布新聞稿指出，對法院的判決深感遺憾，認為國賠案成立已嚴重打擊冒著生命危險搶救的全國救災人員工作士氣，是重大影響，為了保障應有的權益，與律師研議後，將提出上訴。