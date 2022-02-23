SOGO案徐永明沒拿錢犯7年重罪 酸陳唐山拿錢為何沒事

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚時代力量前立委徐永明行辯論程序。徐辯論時，暗指連拿太流公司前董事長李恆隆錢去裝潢房子的民進黨大老陳唐山都沒有被起訴，他沒拿錢卻被訴，表示是碰上「政治金光黨」，不認貪汙罪。

事實上，檢調對立委貪瀆案發動搜索時，也搜索陳唐山，陳曾以50萬元交保，檢調查出，陳雖收受李恆隆金援，錢被用於陳台南市鹽水區房屋的裝潢費，陳也參與SOGO案協調，但對陳處分不起訴，徐永明因而不平。

依台北地檢署起訴，徐永明被控經由趨勢民調公司總經理吳世昌、是知公司總經理郭克銘，協助李恆隆在立法院紅樓出席東吳大學舉辦的公司法修法鑑定公聽會，上台發發，雙方期約收賄200萬元。

徐永明今天出庭說，他沒有打電話給經濟部官員，公聽會是東吳舉辦，他所幫忙洽借的立法院紅樓的101室，平常也有民眾、學生參訪，有時水果價格低，會有立委在紅樓辦活動、吃水果，基於東吳為主辦人，他出面登記借場地。

徐說，他從政風格不會打給部長，「都是部長打給我」，公聽會他沒發文、沒坐在主席台，講的是礦業法議題，檢察官控訴他在紅樓行使立法委員職權，並期約收賄，是不了解立法院與人民的距離。

徐永明表示，公聽會舉行前的2019年12月2日，他見了新加坡商天義公司董事長郭明忠，他曾回郭克銘公聽會內容太個案，但郭告訴他公聽會是東吳辦的，他一開始不曉得李恆隆在樓下等，李上樓後，和他提了天義的事，李又自稱是「昌粉(指是時代力量前主席黃國昌的粉絲」，並提SOGO案的陳情，完全沒提到公聽會。

徐說，他明確對郭克銘告以不可能辦公聽會，被起訴是被「政治金光黨」詐騙，直到現在還是有「政治金光黨」在立法院橫行。

徐說，他只因名字列在公聽會邀請函的正本上，就要論以7年以上的重罪，那些「政治金光黨」本來說「時代力量上船了」，後來脫身、每個都認罪，且協商條件是全中華民國最好的，他實在難以接受。

徐還說，當立委他嚴守分際，職務上的紅線畫得很清楚，他囑咐2位前辦公室主任不拿不合法的政治獻金，如果真的要收李恆隆的賄賂，他和李住同一都市，為何不直接聯絡李恆隆就好？