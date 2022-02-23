性侵分屍割乳房做標本 華山殺人魔判無期定讞

射箭教練陳伯謙性侵高姓女學員，勒斃分屍裝7袋棄置荒野，還割下乳頭、陰道當標本，一審依強制性交故意殺人、遺棄屍體等罪判死刑，二審改判無期徒刑，被最高法院撤銷發回更審，更一審再判陳無期徒刑，檢辯雙方上訴，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

陳伯謙。圖／聯合報系資料照片

最高法院指出，更一審已詳述如何綜合卷證資料認定陳伯謙犯有性交殺人、損壞、遺棄屍體等犯行，也詳加說明個案情節嚴重性，屬於「情節最重大之罪」，囑託鑑定調查後，判斷陳伯謙有中度矯治可能性，低度再犯可能性，認定有教化可能，仍判無期徒刑，認為檢辯雙方上訴均無理由，駁回上訴定讞。

陳伯謙2018年5月31日下午和高女在野居草堂飲酒聊天，高女酒後昏睡；翌日凌晨，陳性侵高女後勒斃分屍13塊，裝成7袋多次載往陽明山焿子坪沿路棄屍。陳肢解屍體時，臨時起意想將切割形狀較完整的高女左側乳頭、外陰部製成標本。

陳被羈押、會客時，曾說「我出去再來查那個什麼舊的報紙，然後再來收集起來，看能不能出一本書，賺個一桶金，對啊，這個出書應該會很紅喔，變態殺人魔的心情自白。」一審認為，警方作證稱從高女家屬通報失蹤後即鎖定陳涉案，不認為陳自首，判陳死刑。

二審認為陳自首供出犯罪經過及棄屍地點，並帶同警方尋獲屍塊，依法減刑改判陳無期徒刑，最高法院2020年10月26日撤銷原判決，發回高院更審。

高院更一審認定當時警方的辦案經驗與證據，已合理懷疑陳涉案，不符自首減刑；陳毫無悔意、極端惡劣，且無反省之意，沒有檢討自己人格、心理上重大缺失，屬公政公約「情節最嚴重之犯行」。