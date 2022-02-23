快訊

本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

整復師「固定」女客人性侵 辯「不小心伸入」判4年6月

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

汪姓整復師替女子推拿時扯她褲子亂摸，對方反抗躲到角落，汪強行拉上診療床用設備固定，無視女子哭喊抗拒性侵得逞。汪落網時辯稱「推拿不小心插入」、「是為塗藥」，桃園地方法院批他假借治療名義下手，依強制性交罪判他4年6月。汪上訴，台灣高等法院今駁回。

汪姓整復師2019年5月4日幫女子按摩時，強行將她手臂、小腿固定在診療床上，伸手撫摸甚至用口咬、舔女子胸部，最後以手指性侵得逞。

被害女子表示，推拿到一半，汪脫她褲子、硬扯內褲，她嚇到躲在角落，仍遭汪硬拉回診療床，還被他用「固定」，膝蓋以下都被固定在床側邊，完全無法掙扎，汪摸她下體侵犯。

女子訴苦遇害時一直哭， 胸部被汪舔咬得紅腫，汪還要她別報警，稱「這樣對我們兩人都沒有好處」。她看到汪把鐵門拉開，馬上衝出去向朋友求救、報警；醫院在女子的褲子、下體和胸部都採到汪的DNA

桃園地院審理時，汪否認犯行，辯稱「我什麼都沒有做」、不知道女子為何要告他。汪說「可能是推拿過程不小心插入的」，他有用手撫摸對方胸部，但是為了要塗藥。桃院質疑女子當天穿牛仔長褲，一般正常推拿何以會將手指插入下體？且女子是陰道深部採集到汪的DNA，可見非汪辯稱的「誤觸」。

桃院認為，汪利用對方信任、假借治療名義，趁她無從防備之際下手，犯後又否認、沒積極賠償，依強制性交罪判他4年6月徒刑。

汪不服一審判決而上訴，高院認為原審認事用法無違誤，駁回上訴。

汪姓整復師替女子推拿，卻扯她內、外褲亂摸，對方反抗躲到角落，汪強行拉上診療床用設備固定，性侵得逞。示意圖／ingimage
汪姓整復師替女子推拿，卻扯她內、外褲亂摸，對方反抗躲到角落，汪強行拉上診療床用設備固定，性侵得逞。示意圖／ingimage

桃園 性侵 DNA

延伸閱讀

女大生酒後「太主動」 計程車司機被控性侵判無罪

淫保全密室囚禁少女66小時 他丟手機、藏人犯下場慘了

德州殺人性侵嫌犯 38年後落網

吃醋性侵前女友 撞球館打工仔獲慈悲原諒不用進監獄

相關新聞

宏國集團副董林鴻明涉掏空 更二審判8年、至少得吐3億

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，被控利用不實土地交易掏空金尚昌公司，高等法院更一審依證券交易法重判他10...

不到2個月台東酒駕265件監獄恐塞爆？監獄：有調節機制

酒駕新制上路，罰款提高，台東縣警察局今年初至今取締酒駕265件，不少酒駕者繳不出罰款及累犯，將直接入監，恐達監獄收容上限...

整復師「固定」女客人性侵 辯「不小心伸入」判4年6月

汪姓整復師替女子推拿時扯她褲子亂摸，對方反抗躲到角落，汪強行拉上診療床用設備固定，無視女子哭喊抗拒性侵得逞。汪落網時辯稱...

林鴻明掏空金尚昌 法官批他精心謀私利、犧牲股東

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，涉利用不實土地交易掏空金尚昌公司，一審被依銀行法等判刑9年6月，併科罰金...

酒瓶砸破頭害友血流乾死在路邊 下場判4年、賠256萬

桃園劉姓工人喝醉拿酒瓶砸破徐姓友人頭，導致他頭頂近額緣裂傷、額部近髮際線緣裂傷，因血流不止徐隔天倒在馬路邊死亡，法院認定...

立委貪瀆案法庭駁火：檢察官起訴時力為掩飾執政黨的貪

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚被控替是知公司總經理郭克銘行賄前時代力量立委徐永明的趨勢民調公司總經理吳世昌行辯論程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。