整復師「固定」女客人性侵 辯「不小心伸入」判4年6月

汪姓整復師替女子推拿時扯她褲子亂摸，對方反抗躲到角落，汪強行拉上診療床用設備固定，無視女子哭喊抗拒性侵得逞。汪落網時辯稱「推拿不小心插入」、「是為塗藥」，桃園地方法院批他假借治療名義下手，依強制性交罪判他4年6月。汪上訴，台灣高等法院今駁回。

汪姓整復師2019年5月4日幫女子按摩時，強行將她手臂、小腿固定在診療床上，伸手撫摸甚至用口咬、舔女子胸部，最後以手指性侵得逞。

被害女子表示，推拿到一半，汪脫她褲子、硬扯內褲，她嚇到躲在角落，仍遭汪硬拉回診療床，還被他用「固定」，膝蓋以下都被固定在床側邊，完全無法掙扎，汪摸她下體侵犯。

女子訴苦遇害時一直哭， 胸部被汪舔咬得紅腫，汪還要她別報警，稱「這樣對我們兩人都沒有好處」。她看到汪把鐵門拉開，馬上衝出去向朋友求救、報警；醫院在女子的褲子、下體和胸部都採到汪的DNA。

桃園地院審理時，汪否認犯行，辯稱「我什麼都沒有做」、不知道女子為何要告他。汪說「可能是推拿過程不小心插入的」，他有用手撫摸對方胸部，但是為了要塗藥。桃院質疑女子當天穿牛仔長褲，一般正常推拿何以會將手指插入下體？且女子是陰道深部採集到汪的DNA，可見非汪辯稱的「誤觸」。

桃院認為，汪利用對方信任、假借治療名義，趁她無從防備之際下手，犯後又否認、沒積極賠償，依強制性交罪判他4年6月徒刑。