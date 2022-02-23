林鴻明掏空金尚昌 法官批他精心謀私利、犧牲股東

台北101大樓前董事長、宏國集團副董事長林鴻明，涉利用不實土地交易掏空金尚昌公司，一審被依銀行法等判刑9年6月，併科罰金2億元，但二審時卻只認為他犯財報不實罪，刑度遽減為1年8月，另外使公務員登載不實罪也只判3月得易科罰金之刑。案件纏訟10年，台灣高等法院更二審今依證券交易法判林8年徒刑，沒收1億500萬犯罪所得。

林鴻明父親是宏國集團創辦人林堉琪，母親為林謝罕見，是「三重幫」要員。更二審認為林鴻明是有社經地位的企業家，竟趁公司經營困難之際，精心謀畫、掩飾關係人交易，犧牲公司和全體股東最大利益牟取私利，導致公司、股東遭受重大損害；又未據實揭露，嚴重危害證券市場的穩定及投資人、公司利害關係人權益，且犯後飾詞卸責，態度不佳。此外，林掌控的啟揚資產管理公司1億4133萬的犯罪所得除應發還被害人或賠償外，也都沒收。

林鴻明是上市公司金尚昌（原名林三號國際發展公司）實際負責人，陳祈蒼為林三號、金尚昌的總經理，董翠華則自2005年8月起擔任林三號、金尚昌的財務長。

林三號公司以所有的淡水水仙段13筆土地、淡水米蘭段59筆土地，分別向中聯信託公司設定抵押擔保借款11億元、7.55億元，但從2001年4月起就沒正常繳息。林覬覦土地開發利益，2002年5月指示陳祈蒼安排由王在山、王重男、王燕航3人當土地交易人頭，由3人以7.5798億元買受米蘭段土地，約定支付方式為3人先支付少額款項，餘款7.55億元則以為林三號公司承擔債務方式處理，並約定如中聯信託不同意債務承擔，則3人應全數支付買賣價金，並應負擔借款利息，林三號公司才有移轉土地所有權的義務。

但林鴻明在中聯信託未同意承擔債務、王在山等3人也僅支付1125萬元的情況下，就指示陳祈蒼將米蘭段土地所有權移轉至3人名下，使林三號公司喪失7.7873億元土地處分所得，且在財務報告和公告資訊中造假、不揭露實質關係人交易的事實。林鴻明後來回流相當約4.8498億元給林三號公司，仍取得3.05億元的犯罪所得。

在水仙段土地部分，林鴻明知道中聯信託在2004年間要將他對林三號公司以水仙段土地及米蘭段土地供擔保的債權標售，但均流標，因此安排「白天鵝建設公司」以12億元標購債權，再讓白天鵝公司將債權讓與給他掌控的啟揚資產管理公司；其中就水仙段土地擔保的債務是以7.5億元取得。

林未付清價款，中聯信託還沒將債權交割給白天鵝公司，啟揚公司也未取得債權，林便指示陳祈蒼、董翠華讓金尚昌與啟揚締訂「以物抵債」契約，使金尚昌公司將水仙段土地及興建權利移轉給啟揚，以「抵償」土地擔保的本金11億元債務。且關於啟揚公司承受土地後應付給金尚昌公司的數額，是以該擔保債務在金尚昌公司的帳面價值（含本金11億元、利息、違約金等）共約14億餘元，而不是以取得債權所實際應付的7.5億元為核算基礎，也就是支付較少金額給金尚昌即能取得水仙段土地，犧牲金尚昌公司最大利益以牟取私利，金尚昌遭受1.4133億元的重大損害，啟揚公司則獲取同額犯罪所得。

林鴻明雖否認犯罪，但高院更二審從證人證詞和土地交易過程，認定他違背保護林三號公司的契約及對林三號公司、金尚昌公司不利益且不合營業常規方式，將米蘭段、水仙段土地分別移轉給自己和掌控的啟揚公司名下，使得林三號、金尚昌遭受財產損害。更二審認定米蘭段部分，林犯證交法使公司為不利益交易罪；水仙段部分，犯證交法使公司為不利益交易罪，適用刑事妥速審判法減刑。