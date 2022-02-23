酒瓶砸破頭害友血流乾死在路邊 下場判4年、賠256萬

桃園劉姓工人喝醉拿酒瓶砸破徐姓友人頭，導致他頭頂近額緣裂傷、額部近髮際線緣裂傷，因血流不止徐隔天倒在馬路邊死亡，法院認定劉行為和徐死亡有因果關係，刑事依傷害致死判他4年確定；民事部分，考量徐母驟失兒子精神受創，依扶養、精神撫慰金判劉應給付徐母256萬元，可上訴。

檢方起訴指出，劉男（47歲）和徐2019年8月24日早上9點一起在八德區高城九街旁的土地公廟喝酒，2人因細故起口角，劉一氣之下拿起玻璃酒瓶朝徐的頭砸，造成徐額頭裂傷血流不止，但雙方都已酒醉，劉動手後離去，隔天徐倒在馬路邊死亡。

審理時，劉辯稱被徐推倒在地才撿酒瓶打對方，當時僅是「輕輕敲徐的頭」，主張正當防衛、防衛過當；法醫鑑定認為，徐因遭他人以酒瓶攻擊頭部導致裂傷，引起多量失血而低血容性休克死亡，認定為「他殺」，因此劉行為和徐死亡間具相當因果關係，刑事依傷害致死罪判劉4年徒刑。

徐男的母親提起刑事附帶民事損害賠償，主張兒子被劉男打死後，包括喪葬費、扶養費150萬元，精神撫慰金300萬元等，一共向劉求償464萬5894元；對此，劉雖不爭執徐死亡一事，但表示「自己沒辦法賠這麼多錢」。

法院審酌，徐母約60多歲，先前曾經中風，平時在家無業，確實有受扶養必要，且突然遭受兒子被人打死之痛，精神上受到相當大打擊。