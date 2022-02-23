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立委貪瀆案法庭駁火：檢察官起訴時力為掩飾執政黨的貪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北地方法院審理立委貪瀆案，今天傳喚被控替是知公司總經理郭克銘行賄前時代力量立委徐永明的趨勢民調公司總經理吳世昌行辯論程序；吳砲火全開，稱檢察官將他從證人轉列被告後，開一次庭就起訴他，「檢察官們睡得著嗎？」

吳世昌說，他是生意人，沒有拿別人一塊錢，卻被檢察官構陷，2020年7月31日第一次搜索時，他以證人身分接受偵訊，「連調查官都說我沒問題」，複訊被送進地檢署時自認清白，不戴口罩蒙面，當天無保請回。

吳說，2020年8月31日檢調再帶隊搜索他的2家公司，沒有新證據將他轉列被告，查扣手機、電腦，還要他「咬」出徐永明涉案，他明確拒絕，然後被起訴。

吳世昌說，他之後看到檢方起訴的新聞資料，指案子偵訊191人次，「我是12個被起訴的被告，只給我一次辯白的機會，這樣公平嗎？」

吳世昌砲火對準公訴檢察官團隊，稱有些助理有收費用未被起訴，檢方起訴他的真正用意，就是在為起訴徐永明「找一個線頭」而硬起訴他，檢察官如果睡得著覺，「我非常佩服」、「無限佩服」。

吳世昌稱，太流前董事長李恆隆確實想捐錢給時代力量，他與徐永明認識20年，徐是他的老師，時代力量當時有滅黨危機，他聯繫政治獻金的事，是幫忙募合法的錢，徐永明操守好，紅線畫在哪裡很清楚，他藍、綠政治人物看很多，時力不拿錢辦事，又說起訴徐永明是為了掩飾執政黨的立委涉貪。

吳世昌說，捲進貪瀆案身、心、名譽都毀了，公司股東也不信任他，辦案子的檢察卻升官，如果隨口一句「幫一下小黨」就被法辦，不是古代文字獄重現嗎？他受到完全不公平的司法對待，希望合議庭給他公正審判，還他公道。

依檢方起訴，徐永明被控經由吳世昌、郭克銘穿針引線，協助李恆隆在立法院紅樓出席東吳大學舉辦的公司法修法鑑定公聽會，並上台發發，期約收賄200萬元，徐、吳是貪汙罪共同正犯。

吳世昌。記者王聖藜／攝影
吳世昌。記者王聖藜／攝影

徐永明 時代力量 郭克銘 政治獻金

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