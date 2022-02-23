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桃園國中生被同學打 家長協商不成爆衝突互告傷害

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市慈文國中5名國中生日前在放學時間因故起衝突，導致其中一人受傷，家長們昨天下午到校協調，結果其中2名家長疑因不滿對方態度，一言不合在會議室打起來，校方趕緊將雙方拉開並報警；警方表示，動手的王姓與林姓男子互控對方傷害，已依法函送法辦。

這起校安事件源自上周四，9年級林姓學生放學時邊走邊看手機，不小心撞到同樣就讀9年級、不同班的王姓學生，雙方起口角後，王生動手，導致林生撞上路旁機車把手，頭部撕裂傷，送醫包紮。

校方獲知後，馬上通知在場含王、林共5名學生的家長，並約定昨天下午放學後到學校會議室協調。

據了解，王同學家長昨天疑似晚到，引發林同學的叔叔不滿，讓他在協商時口氣不佳進而引起口角；校方人員雖然將雙方拉開分別勸說，但回到會議室後林男仍然不滿踢桌子，王姓同學的父親因而動怒而動手，雙方打成一團，校方趕緊將2人拉開並報警。

校方表示，學生打架依校規要大過處分，被打的林同學家長原希望不要罰這麼重，只要王姓同學家長以學生名義捐款給社福團體即可，昨天才因而相約協調，但尚未談出具體結果就被迫中斷；校方除立即通報校安事件外，也會輔導雙方學生，並持續協助雙方家長溝通。

桃園警分局指出，動手的王男、林男到案後互控對方涉傷害罪，昨天做完筆錄後，已依法函送地檢署偵辦。

桃園市慈文國中昨天發生家長互毆事件。圖／報系資料照
桃園市慈文國中昨天發生家長互毆事件。圖／報系資料照

傷害罪 國中生

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