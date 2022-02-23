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菸酒商拿10萬「見面禮」 行賄海巡分隊長遭拒 獲緩起訴
台北一家國際開發公司實際負責人陳姓男子，涉嫌在2017年間，以10萬元企圖行賄海巡署基隆機動查緝隊廖姓分隊長，聲稱「這是見面禮沒什麼」當場遭廖拒絕。全案經聯政署移送偵辦，士林地檢署認定陳犯貪汙罪，但考量認罪犯後態度良好，給予緩起訴處分。
72歲的陳姓男子，原本是一家國際開發公司的實際負責人，公司業務包含食品批發、菸酒輸入等，公司已在去年解散。陳男遭廉政署查出，2017年間，為避免海巡查緝私菸時，偵搜公司的存貨倉庫而影響公司營運，竟以10萬元行賄公務員。
緩起訴書指出，2017年6月30日中午，陳男和基隆機動查緝隊廖姓分隊長，相約在北市成功交流道下的超商見面，陳男搭上廖分隊長車輛，共同前往內湖一家星巴克喝咖啡，陳男在車上掏出皮夾，拿出一捆10萬元現金，放在車前座的中央扶手，並聲稱「這是見面禮沒什麼」
檢方認為，陳男拿出10萬元行為，就是行賄廖分隊長的對價，廖拒絕拿錢。全案依廖分隊長證述，基隆機動查緝隊受贈財物、飲宴應酬、請託關說等事件紀錄，以及新北市政府查獲違法嫌疑菸酒案件紀錄等，認定陳男犯貪汙治罪條例對於公務員關於不違背職務之行為行賄罪。
檢方考量，陳男認罪，犯後態度量好，雖曾因違反菸酒管理法遭一審法院判刑1年徒刑，但二審獲判無罪確定，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，並向公庫支付10萬元。
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