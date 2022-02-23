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調查員被控包庇非法吸金 台南市調查處：內部調查中
鏡週刊報導，陳姓男子打著投資賭場可獲高額利息涉違法吸金，游姓女子不但投資，還帶台南市調查處詹姓調查員作陪拉下線，並請友人翟姓女子發紅利，陳男得手6億元後落跑，詹男未迴避，立案調查外，涉私下指導翟女應訊時別扯到游女，害翟女被判刑。翟女向調查局投訴，質疑遭設局，要求查明真相。
台南市調查處指出，翟女近期確有向市調處督察投訴，督察正在調查處理中。而被投訴的詹男40歲出頭，是市調處府城站外勤調查員，在台南任職有10年了；同仁認為詹男平日對工作態度積極，狀況還正常。另詹男透過市調處表示，該案還在內部調查中，都不便回應。
然而，這起違反銀行法案，台南高分院去年底判決指出，翟女曾在一、二審陳稱，游女曾提及也有調查局人員投資，一切合法沒問題，且於案發後，游女所稱的調查局詹姓友人只要在她開庭之前，都會對她關心本案的發展，並告知不要節外生枝搞到游女之類的話。詹於一審時作證，並無翟女所說情事。
台南高分院認為，縱若翟女所述為真，然起訴與否的偵查主體是檢察官而非調查員，且游女是否遭起訴或定罪，與翟女本身是否構成犯罪，是兩回事，翟女所述，難以採認對其有利的認定。
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