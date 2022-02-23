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疫情期間欲硬闖縣府 又辯被附身 遭判拘役50日

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓女子去年到彰化縣政府大樓洽公時，因細故對縣府不滿，明知疫情期間縣府管制民眾上樓，竟要直接到樓上社會處，被社工和替代役男擋下，陳女即捶打、並抓傷兩人，事後又辯稱她當時是被附身了，彰化地方法院依妨害公務罪將林女判處拘役50日，若易科罰金需罰5萬元。

判決書指出，54歲林姓女子去年7月間到縣府第二辦公大樓，因細故先在大廳對縣府行政人員叫罵，又要直接到6樓社會處，由於疫情期間，縣府在一樓設單一窗口接辦各項業務，管制民眾直接上樓，但林女卻要硬闖搭電梯上樓，遭吳姓社工與陳姓替代役男阻擋，林女即捶打吳男胸口及手臂，並抓傷陳男手臂，遭報警處理。

林女事後辯稱，「當時的肉體是她本人，但是被附身了」，一下子說她不知兩人是不是真的公務員，一下子又說她沒有碰到兩人。

法官認為，林女嚴重干擾公務員執行職務，顯見其欠缺法治觀念、且視公權力為無物，實有不該，不過衡量其無業、家庭貧寒，依妨害公務罪將林女判處拘役50日。

彰化縣林姓女子去年到彰化縣政府大樓洽公時，明知疫情期間縣府管制民眾上樓，竟要直接到樓上社會處，被社工和替代役男擋下，陳女即捶打、並抓傷兩人，彰化地方法院依妨害公務罪將林女判處拘役50日。圖／資料照
彰化縣林姓女子去年到彰化縣政府大樓洽公時，明知疫情期間縣府管制民眾上樓，竟要直接到樓上社會處，被社工和替代役男擋下，陳女即捶打、並抓傷兩人，彰化地方法院依妨害公務罪將林女判處拘役50日。圖／資料照

替代役男 妨害公務

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