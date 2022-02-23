1家6口靠理賠賺錢 霖園醫院聯手患者 詐健保費、保險金

高雄市林園區「霖園醫院」被控偽造病患就醫、住院等資料，向健保署詐領健保病房及醫療費用，還協助柯姓、張姓等患者以假診斷證明書，向保險公司申請理賠，有1家6口3年詐得661餘萬元理賠。包含詐領健保費、保險金等，醫院、患者10年共詐逾2億餘元，雄檢偵結，依詐欺罪、違反醫師法等罪，將吳姓院長、病患等17人起訴。

檢調追查，有健保特約醫院資格的霖園醫院，該院吳姓院長從2011年起至2020年間，先後聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓等人擔任醫療秘書，但莊男等4人不具醫師資格，卻在夜間值班期間，為多名患者開藥或進行診斷，吳姓院長再找來不具醫護人員資格的李女，負責照顧這些病患並執行醫生職務。

之後莊男等人看診所寫的臨時醫囑及病歷資料，再偽蓋其他醫師職章，由醫院持這些病歷資料向健保署申請健保醫療病房費用，累計9年共詐取健保醫療病房費1億8千多萬元、醫療護理費170萬餘元。

不僅於此，該院柯姓、張姓等15名患者，完成治療後已不需要繼續住院，但吳興家等人仍為這15名患者開立不實就診資料，安排住院後再持假病歷向健保署申請醫療費用，患者出院後，再協助開立診斷證明書，以供後續申請保險金使用。

檢調查出，從2017年起至2019年7月底，霖園醫院以假病歷申請約131萬元健保醫療費用；而接受診治的患者，其中11人持醫院開立的假診斷證明書，向多家保險公司申請理賠，總計詐領保險金約1682餘萬元，包含詐領健保費部分，3年來得手1800餘萬元。

調查局航高站前年中循線搜索，帶回醫院吳姓院長、醫護人員、患者等10多人偵詢，吳姓院長坦承聘請莊姓、黃姓、邱姓、方姓男子等人擔任醫療秘書，幫院內病患看診，但否認假造病歷、診斷書，向健保署申請醫療費以及協助患者詐領保險金，部分被告坦承犯行，但詐領保險金部分，多數被告一概否認。

其中一名柯姓女子，一家6口年繳保費46萬元，但她僅在小吃部上班，包含前夫、母親、長子、次子及胞兄等6人，都靠她1人負責生活開銷。她否認詐領，供稱理賠金是拿來繳納保費，但檢調根據柯女申請理賠次數、總額，認定她家族就是靠保險理賠當賺錢管道。