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影／唐朝大將郭子儀廟淪賭場 首謀竟是廟公妻
台北市內湖區祭拜唐朝大將郭子儀的汾陽殿，遭警方查出廟公的郭姓妻子將廟作為賭場使用，警方接獲檢舉，上月13日下午一舉包抄，當場逮回郭女及賭客共9人，查獲1萬3300元賭金，詢後依賭博罪、社會秩序維護法送辦。
69歲郭女辯稱，只是提供場所讓大家（賭客）打牌，大家自己放錢（抽頭金），她將錢拿去買水、飲料，或偶爾拿去買菜，自己煮飯給大家吃。
警方查獲1萬3300元賭金及3500元抽頭金，調查發現賭客多不是信徒，而是郭的友人。
警方調查，郭女丈夫因中風，便將汾陽殿交由妻子管理；郭女20多年前就承租汾陽殿現址，卻私下在廟的小房間經營以象棋為賭具的「士九」職業賭場。
警方上月13日下午前往逮捕時，在場賭客驚慌失措，詢後將郭女及8名賭客分別依賭博罪、社會秩序維護法送辦。
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