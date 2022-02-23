劇場導演廖俊逞涉嫌摸男乳頭 遭起訴性騷擾
莎士比亞的妹妹們的劇團駐團導演廖俊逞，被控在酒吧裡伸手摸男同志的乳頭，涉嫌性騷擾。他到案後否認犯行，供稱自己只是對衣服「洞洞裝」很感好奇，但台北地檢署根據證人證詞，不採信其辯詞，今依違反性騷擾防治法起訴他。
根據台灣戲劇暨表演影音資料庫顯示，廖俊逞（Baboo）1978年生於高雄。國立台北藝術大學劇場藝術研究所，主修導演。曾職PAR表演藝術雜誌企劃編輯。
檢方調查，去年11月某日晚間，劇場圈產業在西門町紅樓知名的同志酒吧「KAREN BAR」聚會，期間廖男與被害人及一名女性坐在同桌，大家酒酣耳熱之際，廖男看見被害人衣著特別，是「洞洞裝」，說想要摸摸看，被害人不疑有他，便把外套打開讓對方摸。
豈料，廖俊逞卻不只是摸衣服，甚至把手伸進衣服裡面摸了被害人乳頭一把，嚇得被害人驚慌失色，事後提告廖男涉嫌性騷擾。據了解，廖男到案後否認犯行，辯稱自己只是摸衣服的材質，不覺得有碰到乳頭，這是一場誤會，並希望有和解機會。
婦幼組檢察官勘驗現場監視器畫面，有拍到他伸手但詳細情況被外套擋住。不過，一旁的女性友人有看見犯行，她與被害人都指證歷歷，檢方決定採信被害人及證人說詞，今依違反性騷擾防治法將他起訴。
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