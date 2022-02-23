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以為虎年能創業發大財 婦人差點連棺材本都保不住

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹北警分局年後接連接獲民眾到銀行要匯大筆存款，其中一名八旬婦人更是要以投資朋友創業，當場要匯款50萬元，經行員和員警勸說都不聽，反而還執意要改領現金，更說「反正才50萬」，讓員警捏把冷汗，好說歹說才勸下，保住婦人棺材本。

據了解，這起案件是元宵節隔天下午，台灣銀行六家分行突然報警稱有民眾疑似被詐騙，員警迅速趕抵現場，沒想到一到銀行，疑似被詐騙的80歲婦人仍執意匯款，還說這是跟朋友商量好，要給其作為創業資金，但當員警詢問是投資哪種公司時，婦人又答不上，讓現場人員都覺得這就是詐騙。

銀行行員還出示該匯款帳戶警示，告訴婦人她要匯款去的帳號，經過查核有問題，且資金流向不明，提醒婦人注意，但勸阻不成婦人反而欲改領取現金，更覺得50萬元只是筆小錢，投資朋友事業更重要，員警後來乾脆找來婦人的晚輩幫忙勸，才讓她打消念頭。

不過昨天又有另一名女子差點被詐騙，她到中國信託竹北分行表示要投資比特幣交易，直接就要匯款96萬元，還表示要靠投資比特幣交易賺取價差，但行員一看就發覺有問題，急忙勸阻，才讓女子打消投資念頭。

警方表示，近期陸續有越來越多投資詐騙案件，都是謊稱要趁著這波經濟大好的時間，引誘民眾拿錢出來投資，更開出高額利息回報等誘因，不過實際大多都是詐騙，因此提醒民眾投資風險高，不管是虛擬貨幣交易，或股票，都要先冷靜求證，撥打165反詐騙專線諮詢。

婦人到銀行匯款要投資創業，但行員警覺有異，急忙勸阻。記者巫鴻瑋／翻攝
婦人到銀行匯款要投資創業，但行員警覺有異，急忙勸阻。記者巫鴻瑋／翻攝

詐騙 比特幣 創業

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