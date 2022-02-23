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不到2個月台東酒駕265件監獄恐塞爆？監獄：有調節機制

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

酒駕新制上路，罰款提高，台東縣警察局今年初至今取締酒駕265件，不少酒駕者繳不出罰款及累犯，將直接入監，恐達監獄收容上限。不過，台東監獄表示，有調節機制因應，不會塞爆。

酒駕新制上路，罰款提高，台東縣警察局今年初至今取締酒駕265件，不少酒駕者繳不出罰款及累犯，將直接入監，恐達監獄收容上限。不過，台東監獄表示，有調節機制因應，不會塞爆。記者尤聰光／攝影
酒駕新制上路，罰款提高，台東縣警察局今年初至今取締酒駕265件，不少酒駕者繳不出罰款及累犯，將直接入監，恐達監獄收容上限。不過，台東監獄表示，有調節機制因應，不會塞爆。記者尤聰光／攝影

台東監獄典獄長林順斌說，監獄收容天花板上限為547人，一旦收容達到450至480人時，就會進行收容空間的調節，酒駕新制上路後，年前年後的觀察，暫時沒有大量酒駕犯入監。

他說，目前監獄收容毒犯占最多，其次是酒駕犯，但因酒駕犯刑期較短，流動性高，所以出監及新收通常不會有太大的比例失衡，且地檢署針對酒駕也有相關機制處分，不會全部送監獄執行。

台東地檢署主任檢察官謝長夏表示，避免監獄擁塞，根據法務部指示訂定一套篩選標準，5年內3犯或酒測值1.0以上及造成危害情事，檢察官就不會易科罰金或服社會勞動役，直接入監。

酒駕修正新制上路後，台東縣警察局交通隊統計今年1月至昨天止，酒駕取締共計265件，去年同期為211件，可預期未來新收人數一定會增加。酒駕行為本來就觸法，不會因為監獄人滿為患就不取締酒駕。

「幾乎天天都有人酒駕！」一名警員說，原以為酒駕大執法，酒駕情形會少一點，但每天都抓到有人酒駕上路，早上才抓到騎士酒駕，晚上又抓到酒後開車，實在有點搞不懂，酒駕者心態在想甚麼。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東縣警察局交通隊統計今年1月至昨天止，酒駕取締共計265件，去年同期為211件，增加54件。記者尤聰光／攝影
台東縣警察局交通隊統計今年1月至昨天止，酒駕取締共計265件，去年同期為211件，增加54件。記者尤聰光／攝影

酒駕 監獄 台東

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