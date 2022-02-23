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許宗力下基層反應兩極 法官論壇： 憶起他充滿抱負理想
司法院長許宗力昨天前往台北地方法院訪視，與法官同仁座談，法官論壇有人貼文稱憶起許老師教課時教導為當事人爭取公平權利的印象，也有法官認為，安排大官的行程勞師動眾，行政人員忙翻，對司法並無幫助，反應兩極。
法官論壇今天有貼文指，「昨日下午欣喜看見大院長及大院長官們蒞臨本院訪視，大院長仍是三十年前在講台授課的模樣，記得他充滿抱負理想的神情教導我們要為當事人爭取公平權利，豐富學識讓人獲益良多」，不忘「匿名」祝福許宗力身體健康、事事順心。
不過，也有基層法官對許宗力的來訪不以為然，抱怨將行政人員搞得人仰馬翻、勞師動眾，「上面一直提醒院長要來了、院長要來了」，害大家緊張兮兮，但許連「大家辛苦了」這種客套話也不會說，「他來幹嘛？」
許宗力昨天下午由司法院副院長蔡烱燉、秘書長林輝煌、台灣高等法院院長李彥文陪同訪視台北地院，由院長黃國忠引導至新店辦公大樓、台北簡易庭、各辦公室，隨後與法院同仁座談，聽取建言。
台北地院今天發布新聞稿表示，黃國忠向許宗力說明法官的工作負荷、打造國民法官法庭的過程，以及華山司法園區等重要司法工程進度。
許宗力座談會中致詞說，司法行政是審判堅強的後盾，希望能透過面對面的溝通，了解審判端的需求，如果能當場做決定就決定，如牽涉修法或尚無法決定，會將建議帶回司法院研議。
許宗力另表示，司法院函請各法院院長抽閱裁判書的用意，絕不會觸及審判獨立的紅線，此外，司法院除已爭取將總員額由1萬3900人提高到1萬5000人外，也會盡力爭取其他人力，以減輕法官的工作負擔。
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