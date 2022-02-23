瑞莎控4網友涉誹謗不起訴 高檢發回北檢續查

中央社 / 台北23日電

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，不滿4名網友在網路論壇Dcard貼文誹謗而提告，北檢去年將4人不起訴，瑞莎不服聲請再議，高檢署認偵查不完備發回北檢續查。

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」指導選手，盼能助台灣選手登上奧運舞台，過去她在推動韻律體操過程，也曾多次點出所遭遇的困境。

不過，去年4月有網友在網路論壇Dcard發文，先是感謝瑞莎的付出，但也質疑之前的選手，難道教練就沒付出，同時指控瑞莎創辦的隊伍是挖角其他地方辛苦培育出來的選手，後來文章遭到刪除。

瑞莎對4名網友提告加重誹謗罪後，在臉書（Facebook）發文指出，經地檢署以該部分言論屬於可受公評之事而作出不起訴處分，她坦言相當驚訝，「因為明明檢察官沒跟我要任何文件或證明，來證實選手們廣告費有收到或去美國比賽費用都是我本人所支付，或是要求我能夠提出佐證說明其他在Dcard寫的不是事實」。

對於網友在Dcard指控，瑞莎提及，無論是挖角選手、要選手們自費去美國比賽、或是選手們拍廣告而沒收到廣告費等指控，她強調，都是子虛烏有，但這4名與韻律體操息息相關的人士，卻決定要在未經過查證的狀況下，直接以文字且網路匿名的方式無端指控，讓她感到痛心。

4名網友獲不起訴消息一出，隨後某週刊也接獲不明人士爆料瑞莎「假面」，引發軒然大波。

瑞莎不服4名網友獲不起訴，今年1月間向台灣高檢署聲請再議，高檢署審查後，認為瑞莎聲請再議有理由，北檢偵查不完備，日前已將全案發回北檢續行偵查，北檢將再調查釐清4人行為是否構成犯罪。

瑞莎

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