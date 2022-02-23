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中尉排長「假罹癌」狂請病假16天 長官探病撲空才抓包
時任陸軍志願役中尉排長的李泳潮三度下載、修圖網路上的胃腫瘤診斷證明書及掛號紀錄，共申請病假16天獲准，長官事後到醫院探病找不到人，才揭穿騙局；李一、二審被依違反陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪判刑1年2月，最高法院駁回上訴，全案定讞。
李2016年11月16日開始擔任陸軍機械化步兵連志願役中尉排長，他2019年8月至9月間三度上網下載長庚醫院診斷「間葉層腫瘤」、「惡性間葉層腫瘤」和掛號紀錄，修圖放上自己的姓名、身分證字號等資料，再傳LINE給連長，分別請6天、5天、5天病假，共計16天。
連長心生懷疑，2019年9月13日中午前往長庚醫院探病，卻找不到李，函詢醫院才發現李根本沒有就診紀錄，移送地檢署偵辦。李坦承犯行，法院認為，李身為志願役軍官，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，偽造虛偽不實診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，嚴重破壞兵役公平性，危害軍隊戰力及國家安全。
一、二審依違反陸海空軍刑法意圖免除職役詐偽罪判刑1年2月；案件上訴，最高法院認為原審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
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